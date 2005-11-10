Salernitana, Cosmi prima della Scafatese avverte: "Non possiamo giocare sotto ritmo"

La Salernitana cerca risposte e continuità davanti al proprio pubblico. Alla vigilia del confronto con la Scafatese, valido per la decima giornata del campionato di Serie C, Serse Cosmi ha analizzato i temi della sfida nella consueta conferenza stampa (fonte OttoPagine).

Salernitana, Cosmi vuole una vittoria per dare continuità

Il ricordo della sfida estiva di Coppa non deve diventare il riferimento principale in vista del derby. Per Cosmi, la motivazione dovrà arrivare soprattutto dalla necessità di migliorare la classifica e consolidare il cammino della squadra.

"L'unico stimolo dovrà essere quello di voler vincere la partita per il nostro cammino", ha spiegato l'allenatore, invitando il gruppo a concentrarsi esclusivamente sugli obiettivi attuali.

Il rendimento interno offre indicazioni incoraggianti, soprattutto se confrontato con le difficoltà incontrate lontano dall'Arechi. Il tecnico non considera casuale questa differenza e richiama l'attenzione sull'approccio alle partite, oltre che sulla concretezza nei momenti decisivi.

Cosmi ha infatti evidenziato come, anche nelle trasferte più complicate, la Salernitana sia riuscita a costruire opportunità da rete. A fare la differenza, in altre occasioni, sono stati la precisione degli avversari e la loro capacità di capitalizzare gli episodi.

Non c'è spazio, dunque, per cercare alibi. La squadra deve imparare a trasformare il volume di gioco in risultati, mantenendo un livello di intensità adeguato alle proprie caratteristiche.

Cosmi indica la strada: "Non siamo una squadra da basso ritmo"

L'aspetto tattico più importante riguarda la velocità con cui la Salernitana riesce a sviluppare la propria manovra. Per il tecnico, rallentare eccessivamente il gioco significa limitare proprio quelle qualità offensive che dovrebbero consentire ai granata di fare la differenza.

"Non siamo una squadra che ha caratteristiche per poter giocare sotto ritmo", ha sottolineato Cosmi, spiegando che i suoi calciatori hanno bisogno di essere sollecitati con continuità per esprimere il proprio potenziale.

Una richiesta che riguarda l'intero collettivo: intensità nei movimenti, aggressività nei duelli e capacità di dare ritmo alle azioni dovranno accompagnare la prestazione contro la Scafatese. La qualità dei singoli, da sola, non sarà sufficiente senza un atteggiamento coerente per tutti i novanta minuti.

Salernitana-Scafatese, Cosmi rispetta l'avversaria

Il momento della formazione ospite impone prudenza. La Scafatese sta disputando un campionato positivo e ha dimostrato solidità anche lontano dal proprio terreno di gioco. Cosmi ha ricordato come la squadra abbia saputo mantenere una buona identità nonostante il cambio in panchina, trovando progressivamente equilibrio e continuità.

"Sta trovando equilibrio, è un'avversaria da temere e dovremo mettere massima attenzione in tutte le cose", ha dichiarato il tecnico granata.

La sfida richiederà quindi una prestazione completa, nella quale la Salernitana dovrà unire aggressività e lucidità. L'obiettivo è imporre il proprio gioco senza concedere agli avversari la possibilità di sfruttare distrazioni o momenti di passività.

La Gumina ko, Cosmi valuta le alternative offensive

La notizia meno positiva riguarda Antonino La Gumina, che non sarà disponibile per il derby a causa di un problema muscolare. Un'assenza significativa per caratteristiche e peso specifico nel reparto avanzato, come riconosciuto dallo stesso allenatore.

"La Gumina è un giocatore che ha caratteristiche uniche in rosa per il suo ruolo. Dispiace, perché lo considero un elemento importante per noi. Vorrà dire che bisognerà fare qualcosa di diverso", ha spiegato Cosmi.

Il tecnico, tuttavia, non intende trasformare l'emergenza in un alibi. Tra le soluzioni a disposizione c'è Facundo Lescano, mentre potrebbero trovare maggiore spazio anche giovani come Bevilacqua, Cardoni e Boncori, finora meno coinvolti nelle rotazioni.

"Abbiamo tanti giocatori in grado di essere decisivi lì davanti, a cominciare da Lescano", ha aggiunto l'allenatore, lasciando aperte diverse possibilità in vista delle scelte definitive.

Oltre a La Gumina, mancheranno Emmanuel Gyabuaa, Ismail Achik e Jonas Heinz. Torna invece disponibile Malik Djibril, recupero che offre un'opzione in più a centrocampo.