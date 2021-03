Samb, botta e risposta tra Serafino e Fedeli: "Non c'è nessuna vecchia pendenza a sorpresa"

Nei giorni scorsi Domenico Serafino, presidente della Sambenedettese, parlando della situazione finanziaria del club aveva evidenziato la presenza di "vecchie pendenze da sanare non preventivate" ereditate dalla precedente proprietà. Oggi, su questo tema, arriva la riposta di Franco Fedeli, ex numero uno del club marchigiano attraverso le colonne del Corriere Adriatico: "Non c'è nessuna vecchia pendenza arrivata a sorpresa e non preventivata. L'atto notarile dice che il prezzo di cessione delle quote è stato convenuto in 500.000 euro, pagato con tre bonifici a mio favore. Nell'atto si dice che le parti concordano che la società viene ceduta nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, noto e conosciuto alla società cessionaria, con tutte le attività e passività, anche pregresse e antecedenti".