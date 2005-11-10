Ufficiale Savoia, annunciati direttore sportivo e allenatore: sono Mignemi e Formisano

Il Savoia ha presentato nella giornata di oggi il nuovo Direttore Sportivo Davide Mignemi e il nuovo allenatore Alessandro Formisano. Lo ha fatto in una conferenza stampa a cui hanno partecipato sia il presidente Sessa sia il direttore operativo Romano. Di seguito le parole del protagonisti apparse sulle pagine della società campana:

Il Presidente Arcangelo Sessa ha richiamato l'attenzione sulle regole della Serie C: "Il calcio professionistico impone criteri economici e finanziari molto più rigidi rispetto al passato e la nostra società non si farà trovare impreparata. In appena tre anni siamo approdati nei professionisti, ora mi auguro che Torre Annunziata risponda con entusiasmo alla campagna abbonamenti, perché avere uno stadio pieno e una base importante di abbonati sarà fondamentale per affrontare questa nuova avventura". Sulla stessa linea il Direttore Operativo Salvatore Romano: "I tifosi sono la nostra forza. Lo hanno dimostrato negli anni e continueranno ad essere un elemento determinante anche in Serie C. Il loro sostegno sarà fondamentale per accompagnare la crescita del Savoia".

Il Direttore Sportivo Davide Mignemi ha illustrato la strategia per la costruzione della squadra: "Non faremo un mercato d'assalto. Faremo un mercato intelligente, costruito con equilibrio e con idee chiare. Siamo una neopromossa e sappiamo che ci sarà da soffrire, non ci faremo trovare impreparati. Ho avuto un impatto positivo con la piazza, lavoreremo senza sosta".

Grande personalità anche nelle prime parole di mister Alessandro Formisano: "Non mi lascerò impressionare dal blasone delle squadre che affronteremo. Il Savoia giocherà sempre con coraggio, proponendo il proprio calcio e cercando di essere protagonista. Voglio una squadra che dia tutto per questa maglia, perché il sacrificio e l'identità non dovranno mai mancare".