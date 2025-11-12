TMW Il Livorno sembra aver sciolto le riserve: la prima squadra sarà affidata a mister Venturato

Era il 9 ottobre 2022, e mister Roberto Venturato concludeva la sua avventura alla SPAL: fatale, per lui, la sconfitta contro il Frosinone, che dopo otto gare lasciava gli estensi al quattordicesimo posto in classifica con soli nove punti all'attivo. Poi un lungo stop, che sembra però essere interrotto, perché, stando a quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, il trainer è vicino alla panchina del Livorno: è quindi lui il prescelto per la sostituzione di mister Alessandro Formisano, esonerato nella giornata di ieri.

Alle ore 18:00, come ormai noto, e se non ci saranno ulteriori rinvii, il presidente Joel Esciua terrà la conferenza stampa alla quale, come si leggeva nella nota diffusa dal club, "parteciperanno tutte le varie componenti dirigenziali e tecniche, per condividere le prossime decisioni e rilanciare con compattezza il progetto amaranto", e arriverà probabilmente l'annuncio.

Un nome nuovo, quello dell'allenatore nativo di Atherton, che nella vasta margherita di nomi per adesso non era ancora emerso. Si era parlato, i due più recenti, di Gianluca Savoldi e Marco Amelia, ma prima di loro anche del ritorno di Cristiano Lucarelli e poi di Alfonso Greco, Massimo Pavanel, Gennaro Volpe e probabilmente anche altri; insomma, poche (o tante?) idee, ma confuse.