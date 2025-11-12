Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
TMW

Il Livorno sembra aver sciolto le riserve: la prima squadra sarà affidata a mister Venturato

Il Livorno sembra aver sciolto le riserve: la prima squadra sarà affidata a mister VenturatoTUTTO mercato WEB
© foto di Daniele Buffa/Image Sport
Claudia Marrone
Oggi alle 14:49Serie C
Claudia Marrone

Era il 9 ottobre 2022, e mister Roberto Venturato concludeva la sua avventura alla SPAL: fatale, per lui, la sconfitta contro il Frosinone, che dopo otto gare lasciava gli estensi al quattordicesimo posto in classifica con soli nove punti all'attivo. Poi un lungo stop, che sembra però essere interrotto, perché, stando a quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, il trainer è vicino alla panchina del Livorno: è quindi lui il prescelto per la sostituzione di mister Alessandro Formisano, esonerato nella giornata di ieri.

Alle ore 18:00, come ormai noto, e se non ci saranno ulteriori rinvii, il presidente Joel Esciua terrà la conferenza stampa alla quale, come si leggeva nella nota diffusa dal club, "parteciperanno tutte le varie componenti dirigenziali e tecniche, per condividere le prossime decisioni e rilanciare con compattezza il progetto amaranto", e arriverà probabilmente l'annuncio.

Un nome nuovo, quello dell'allenatore nativo di Atherton, che nella vasta margherita di nomi per adesso non era ancora emerso. Si era parlato, i due più recenti, di Gianluca Savoldi e Marco Amelia, ma prima di loro anche del ritorno di Cristiano Lucarelli e poi di Alfonso Greco, Massimo Pavanel, Gennaro Volpe e probabilmente anche altri; insomma, poche (o tante?) idee, ma confuse.

Articoli correlati
Venturato: "Venezia e Palermo se la giocheranno fino alla fine. Bari merita soddisfazioni"... Venturato: "Venezia e Palermo se la giocheranno fino alla fine. Bari merita soddisfazioni"
...con Roberto Venturato ...con Roberto Venturato
Venturato: "La Sampdoria può diventare una sorpresa nonostante le problematiche" Venturato: "La Sampdoria può diventare una sorpresa nonostante le problematiche"
Altre notizie Serie C
Il Livorno sembra aver sciolto le riserve: la prima squadra sarà affidata a mister... TMWIl Livorno sembra aver sciolto le riserve: la prima squadra sarà affidata a mister Venturato
Union Brescia, il derby con l'Ospitaletto sarà senza tifosi: divieto di trasferta... Union Brescia, il derby con l'Ospitaletto sarà senza tifosi: divieto di trasferta ai residenti in città
Cittadella, Castelli: "Possiamo dare filo da torcere alle prime. Punto ai 15 gol... Cittadella, Castelli: "Possiamo dare filo da torcere alle prime. Punto ai 15 gol in stagione"
Rimini, oggi il giorno della verità: si attende la fumata bianca per la trattativa... Rimini, oggi il giorno della verità: si attende la fumata bianca per la trattativa con Di Matteo
Lecco, Sipos: "Adesso tutti sanno che siamo una squadra ostica. E in crescita" TMW RadioLecco, Sipos: "Adesso tutti sanno che siamo una squadra ostica. E in crescita"
Livorno, atteso il nuovo allenatore... o forse no. Per la terza volta slitta la conferenza... Livorno, atteso il nuovo allenatore... o forse no. Per la terza volta slitta la conferenza di Esciua
Potenza, scelto il nuovo Direttore Sportivo: vicina la firma di Di Bari. Annuale... Potenza, scelto il nuovo Direttore Sportivo: vicina la firma di Di Bari. Annuale più opzione
Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: esoneri a Benevento e Livorno Focus TMWSerie C 2025/2026, il punto sulle panchine: esoneri a Benevento e Livorno
Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Inter: Chivu oltre il bla bla. Napoli: la pretesa di Conte. Milan: il primo errore di Allegri. Juve: una mano a Spalletti. E la magia di Bologna
Le più lette
1 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: esoneri a Benevento e Livorno
2 Inter: Chivu oltre il bla bla. Napoli: la pretesa di Conte. Milan: il primo errore di Allegri. Juve: una mano a Spalletti. E la magia di Bologna
3 Panchine Serie B 2025/26: ecco il quarto esonero. Vivarini lascia il Pescara
4 La maglia dell'Udinese - Tradizione, omaggio al passato e tanto design
5 Milan, chi se parte Gimenez a gennaio? Dovbyk idea in archivio, le piste Icardi e David
Ora in radio
Maracanã 13:05Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
TMW News 18:00TMW News
Notizie, opinioni e attualità.
Primo piano
Immagine top news n.0 Italia, le ultime di formazione: in Moldova 4-4-2 super offensivo, Orsolini e Zaccagni dal 1'
Immagine top news n.1 Italia, Gattuso perde Cambiaghi: rientra a Bologna. Calafiori a parte: punta la Norvegia
Immagine top news n.2 Napoli in ansia per Anguissa: si teme uno stiramento. Colpa degli allenamenti del Camerun?
Immagine top news n.3 Milan, Rabiot fa gli straordinari per il derby: rientro in gruppo previsto per martedì
Immagine top news n.4 Fuori non si ride, ma in campo è peggio: Napoli, quanto ti sta mancando De Bruyne
Immagine top news n.5 Dal Napoli alla Juve, dal Milan all'Inter fino a Barcellona e City: chi prenderà Atta?
Immagine top news n.6 Juventus, tutte le risposte del nuovo ad Comolli: "Mercato, il ds, Vlahovic e Spalletti"
Immagine top news n.7 Sliding doors Palladino: dal possibile ritorno in viola alla firma fino al 2027 con l'Atalanta
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Mancini pronto a volare in Qatar: ecco la squadra che aspetta l'ex ct Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Come può giocare l'Atalanta di Raffaele Palladino
Immagine news podcast n.2 Sarri non fa sconti: un big rischia. Quanti con la valigia a gennaio
Immagine news podcast n.3 Il nuovo straordinario talento dell'Udinese è ambito da tutte le big d'Europa
Immagine news podcast n.4 Il centravanti che fa impazzire la Ligue 1 è un uomo mercato anche in Italia
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Lecco, Sipos: "Adesso tutti sanno che siamo una squadra ostica. E in crescita"
Immagine news Serie C n.2 Ravenna, Mandorlini: "Progetto solido e gruppo unito. Vogliamo crescere passo dopo passo"
Immagine news Altre Notizie n.3 Roma e Inter, ecco dove hanno inciso Chivu e Gasperini secondo gli ospiti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Napoli, l'agente di Politano e Di Lorenzo: "Scontro con Conte? Fantasia, lo seguono in silenzio"
Immagine news Serie A n.2 Infortuni in serie per il Bologna, si ferma anche Rowe. Sarà assente per quasi un mese
Immagine news Serie A n.3 Juve, dall’hype all’ombra: Zhegrova reclama spazio. Miretti desaparecido, Kalulu intoccabile
Immagine news Serie A n.4 Koeman: "Lang mi ha detto che in 28 giorni di ritiro al Napoli non ha visto un pallone"
Immagine news Serie A n.5 Frattesi fatica ancora all'Inter. E la Roma osserva da lontano (come Juve e Napoli)
Immagine news Serie A n.6 Como, la famiglia di Borgonovo diffida i tifosi: "Basta usare il suo nome"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Guidetti sullo Spezia: "Ogni anno in Serie B fa storia a se. Donadoni? Può portare equilibrio"
Immagine news Serie B n.2 "Due mesi per meritare il Palermo", Inzaghi mette tutti sotto esame. Anche se stesso
Immagine news Serie B n.3 Sampdoria, il preparatore Bertelli verso l'addio: da 10 giorni non è più a Bogliasco
Immagine news Serie B n.4 Bonetti: "Non mi aspettavo la chiamata della Reggiana. Che gioia l'esordio al Barbera"
Immagine news Serie B n.5 Defrel: "A Modena grazie a Bisoli. Qui c'è una mentalità vincente, siamo secondi non per caso"
Immagine news Serie B n.6 Non c'è pace fra i pali del Palermo: Joronen infortunato. La Finlandia lo rimanda a casa
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Il Livorno sembra aver sciolto le riserve: la prima squadra sarà affidata a mister Venturato
Immagine news Serie C n.2 Union Brescia, il derby con l'Ospitaletto sarà senza tifosi: divieto di trasferta ai residenti in città
Immagine news Serie C n.3 Cittadella, Castelli: "Possiamo dare filo da torcere alle prime. Punto ai 15 gol in stagione"
Immagine news Serie C n.4 Rimini, oggi il giorno della verità: si attende la fumata bianca per la trattativa con Di Matteo
Immagine news Serie C n.5 Lecco, Sipos: "Adesso tutti sanno che siamo una squadra ostica. E in crescita"
Immagine news Serie C n.6 Livorno, atteso il nuovo allenatore... o forse no. Per la terza volta slitta la conferenza di Esciua
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Inter Lazio
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Inter-Lazio, Pedro gelò San Siro: ora i nerazzurri vogliono vendicarsi
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Roma-Udinese, Gasperini cerca risposte dopo i troppi passi falsi in casa
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Roma Femminile, Baldi: "Cancellare la gara di Champions. Con la Lazio dobbiamo svoltare"
Immagine news Calcio femminile n.2 La Juventus all'esame Atletico Madrid. La 3ª giornata di UWCL: programma e classifica
Immagine news Calcio femminile n.3 Champions League femminile, Lione al comando. Chelsea a valanga, si salva il Real Madrid
Immagine news Calcio femminile n.4 Roma Femminile, Rossettini: "Le ragazze ci hanno messo anima e cuore, peccato"
Immagine news Calcio femminile n.5 Juventus Women, Salvai: "Con l'Atletico Madrid sarà una gara spettacolare e tosta"
Immagine news Calcio femminile n.6 Juventus Women, Canzi: "Abbiamo chiesto spiegazioni ufficiali dopo la gara di Monaco"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Giovanni Galeone, il "Profeta" di un calcio che non c'è più Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Gattuso, le parole di un leader: sufficienti per colmare le lacune azzurre?