Savoia, la Lega Pro dà l'ok al Giraud: le gare interne si torneranno a giocare lì
Tommaso Maschio
Dopo il comunicato del Savoia sulla tanto attesa riapertura dello Stadio Alfredo Giraud di Torre Annunziata dopo i lavori di ammodernamento e ristrutturazione a seguito della promozione in Serie C, anche la Lega Pro ha dato l'ok al ritorno della squadra campana nel proprio stadio. Contro l'Inter U23 nel prossimo turno dunque il Savoia tornerà a giocare nel proprio fortino.
La nota della Lega Pro sullo Stadio Giraud
La Lega Pro ha preso atto che la Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi, nella riunione del 15 ottobre 2026, ha esaminato l’istanza presentata dalla società Savoia 1908 F.C. S.r.l., datata 8 ottobre 2026, per l’utilizzo dello Stadio “Alfredo Giraud” di Torre Annunziata, in luogo dello Stadio "Alberto De Cristofaro" di Giugliano in Campania, autorizzato in deroga in sede di rilascio della Licenza Nazionale 2026/2027.
La Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi, esaminata la documentazione prodotta, ha deliberato di accogliere l’istanza presentata dalla società Savoia 1908 F.C. S.r.l. ai fini dell’utilizzo dello Stadio “Alfredo Giraud” di Torre Annunziata per la stagione sportiva 2026/2027.