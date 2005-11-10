Domenica il Savoia è atteso dalla difficile trasferta in casa del Bari. Un appuntamento prima del quale Nazario Matachione, presidenre del club campano, ha deciso di prendere la parola per fare il punto della situazione circa il progetto societario dopo il ritorno in Serie C:

"Il nostro programma - ha spiegato attraverso i microfoni di TuttoBari.com -, prefissato sin dalla presentazione, prevede il mantenimento della categoria e la costruzione di una base con giocatori importanti. Abbiamo fatto un percorso veloce in tre stagioni, passando dell'Eccellenza alla C. Questo è un anno di transizione, e poi, nei prossimi anni, alzeremo l'asticella. Siamo ancora all'inizio del percorso, ma lo stiamo portando avanti. Siamo usciti dalla zona playout e siamo a cinque punti dai playoff: è una classifica stretta".

Spazio, poi, ad una riflessione al rapporto con i tifosi: "Al 24 novembre 2025, la situazione era la stessa. Ai tifosi dissi di stare tranquilli e vincemmo il campionato: visto lo scorso esito, prendo questo confronto come un buon auspicio. Do attenzione ai tifosi, che sono spaventati dopo 25 anni di fallimenti, ma è mio compito dialogare con chiarezza. Dopo quel momento, abbiamo vinto col Sorrento ed avuto accesso ai quarti di finale di Coppa Italia, qualcosa di mai successo nella nostra storia. E abbiamo risalito la china in campionato: la barra è drittissima".