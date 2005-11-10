Il Savoia, club di proprietà di Emanuele Filiberto, ha pubblicato sui propri canali social un comunicato in cui spiega di proseguire il percorso di attuazione "delle procedure previste dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001" contro possibili infiltrazioni mafiose all'interno del club.

Il comunicato del Savoia

Il Savoia Calcio prosegue con determinazione il percorso di attuazione delle procedure previste dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

La società ha già avviato le richieste di acquisizione dei certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti, coinvolgendo dipendenti, collaboratori e componenti degli staff tecnici, dalla prima squadra fino al settore giovanile e alla scuola calcio. Il percorso proseguirà attraverso ulteriori procedure di prevenzione, comprese apposite autodichiarazioni finalizzate a prevenire possibili collegamenti, anche indiretti, con ambienti riconducibili alla criminalità organizzata di stampo camorristico, nel rispetto della normativa vigente e dei diritti individuali. L’obiettivo della società è chiaro, costruire un ambiente sportivo sano, trasparente, sicuro e impermeabile a qualsiasi forma di infiltrazione criminale. Il Savoia Calcio intende essere un esempio concreto di legalità, tutelando i propri tesserati, i giovani, le famiglie, i tifosi e l’intera comunità. La legalità non è uno slogan, ma un impegno quotidiano. Il nostro Savoia, i nostri valori. Nessun compromesso.