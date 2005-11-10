Buone notizie in casa Savoia: contro l'Inter U23 si tornerà a giocare al Giraud

Buone notizie per il Savoia che dalla prossima gara casalinga, in programma il 10 ottobre, tornerà a giocare a Torre Annunziata. È infatti arrivato il via libera alla riapertura dello Stadio Alfredo Giraud dopo i lavori di ammodernamento.

La nota del Savoia sullo Stadio Giraud

La società accoglie con grande soddisfazione l’esito positivo del sopralluogo effettuato allo Stadio Alfredo Giraud dalla Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo. Un passaggio fondamentale nel percorso che deve riportare pienamente il Savoia e i suoi tifosi nella propria casa, reso possibile dal lavoro e dalla collaborazione delle istituzioni, dei tecnici, dei funzionari e di tutte le professionalità coinvolte. La società desidera ringraziare la Commissione Straordinaria del Comune di Torre Annunziata, composta dal Prefetto dott. Gianfranco Tomao, dal Viceprefetto dott. Roberto Esposito e dal dott. Gianluca Orlando, insieme al dott. Nicola Anaclerio, all’ing. Valentino Ferrara, all’ing Luigi Gaglione, al geometra Federico Strazzullo, al Sottotenente Gianluigi Palazzo, alla dott.ssa Loredana Scafato, all’ing. Giuseppe Paduano, al dott. Sergio Roncelli, all’arch. Giorgio Milito, all’ing. Angelo Daddio, alla SERA Service S.r.l. e a tutti coloro che hanno lavorato e continuano a lavorare per il ritorno del Savoia nella sua casa.

E adesso lo sguardo è rivolto al prossimo grande appuntamento: Savoia-Inter U23, il 10 ottobre al Giraud!