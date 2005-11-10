Milan, missione impossibile? Obiettivo 150 milioni dalle cessioni, da Leao a Estupinan e gli altri

Non solo l'attaccante portoghese: mezza squadra è in uscita in questo calciomercato estivo e potrebbe agevolare l'arrivo di nuovi rinforzi

Il Milan si prepara ad avviare la fase delle cessioni e ha un grande obiettivo di difficile realizzazione in tal senso. Il club vorrebbe alleggerire la rosa a disposizione e incassare circa 150 milioni di euro dopo gli ingenti investimenti iniziali sul mercato. Il pezzo pregiato in uscita è Rafael Leao, valutato dalla società rossonera almeno 60 milioni di euro a fronte di una clausola rescissoria di 175 milioni ritenuta chiaramente del tutto fuori mercato.

Gli altri nomi in uscita dal Milan

Il portoghese, accostato a Tottenham e Manchester United senza però sviluppi concreti su queste due pistte, si unirà al gruppo il 29 luglio al resto del gruppo rossonero direttamente a Perth. Anche Santiago Gimenez è sul mercato per una cifra minima di 21 milioni di euro: chiuso da Ramos e reduce da un infortunio alla caviglia, è in cerca di una nuova sistemazione.

Estupinan vicino all'Aston Villa

A centrocampo sono in uscita Fofana, valutato 20 milioni di euro poiché non adatto al gioco del tecnico Ruben Amorim, e la coppia composta da Loftus-Cheek e dal giovane Bondo, valutati complessivamente circa 15 milioni di euro. Per quanto riguarda la difesa, Estupinan è ormai vicino al trasferimento all'Aston Villa in Inghilterra per 15 milioni di euro rispetto ai 20 inizialmente richiesti dal club. Infine, anche il difensore Fikayo Tomori è in lista di sbarco per una cifra di altri 15 milioni di euro, fortemente condizionata dalla scadenza del contratto a giugno 2027.