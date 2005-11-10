Serie C, 10ª giornata: 13 gol in due partite. Lecco spettacolare, Livorno-Grosseto finisce 4-4!
Luca Bargellini
Inizia alla grandissima la decima giornata di Serie C. Due anticipi sono appena andati in archivio con ben 13 gol a referto. Iniziando dal 5-0 con il quale il Lecco espugna lo stadio della Pro Vercelli (due sole vittorie in stagione per le Bianche Casacche di Daniele Bonera) per poi finire al 'Picchi' di Livorno dove gli amaranto pareggiano il derby toscano contro il Grosseto con uno pazzesco 4-4. Di seguito il quadro completo del turno e le classifiche aggiornate dei tre gironi:
SERIE C - 10ª GIORNATA
GIRONE A
Pro Vercelli-Lecco 0-5
21' Pellegrino, 44' Casarotto, 50' Manetti, 52' Urso, 78' Sidler
Sabato 17 ottobre
Ore 14:30 - Carpi-Lumezzane
Ore 17:30 - Folgore Caratese-Treviso
Domenica 18 ottobre
Ore 17:30 - AlbinoLeffe-Novara
Ore 17:30 - Alcione Milano-Desenzano
Ore 17:30 - Ospitaletto-Pergolettese
Lunedì 19 ottobre
Ore 20:30 - Cittadella-Arzignano
Ore 20:30 - Dolomiti Bellunesi-Trento
Ore 20:30 - Giana Erminio-Brescia
Ore 20:30 - Juventus U23-Renate
Classifica del Girone A di Serie C Cittadella 24, Union Brescia 19, Ospitaletto 18, Trento 17, Arzignano Valchiampo 17, Lecco 13*, Desenzano 13, Treviso 13, AlbinoLeffe 12, Alcione Milano 12, Lumezzane 12, Pergolettese 11, Dolomiti Bellunesi 10, Novara 9, Pro Vercelli 9*, Juventus Next Gen 7, Folgore Caratese 6, Carpi 6, Giana Erminio 5, Renate 4
* una gara in più
GIRONE B
Livorno-Grosseto 4-4
3' e 12' Malagrida (L), 7' Sabbattini (G), 45' Andreoli (G), 52' Pitti (G), 55' Malotti (L), 75' Fantacci (G), 88' Mancini (L)
Sabato 17 ottobre
Ore 14:30 - Guidonia-Forlì
Ore 14:30 - Pianese-Pineto
Ore 14:30 - Reggiana-Torres
Ore 14:30 - Vado-Sambenedettese
Domenica 18 ottobre
Ore 12:30 - Campobasso-Perugia
Ore 12:30 - Latina-Vis Pesaro
Ore 14:30 - Gubbio-Atalanta U23
Ore 14:30 - Ravenna-Spezia
Ore 17:30 - Pescara-Ostiamare
Classifica del Girone B di Serie C Spezia 25, Ravenna 20, Grosseto 19**, Livorno 16**, Torres 15, Reggiana 14*, Perugia 13, Guidonia Montecelio 13, Campobasso 12, Pescara 12, Forlì 11, Vado 11, Latina 10, Atalanta U23 9*, Ostiamare 9, Gubbio 7, Pineto 7*, Pianese 6, Sambenedettese 6, Vis Pesaro 4*
* una gara in meno
** una gara in più
GIRONE C
Sabato 17 ottobre
Ore 14:30 - Inter U23-Monopoli
Ore 17:30 - Potenza-Catania
Ore 17:30 - Salernitana-Scafatese
Domenica 18 ottobre
Ore 14:30 - Audace Cerignola-Savoia
Ore 14:30 - Cavese-Casarano
Ore 14:30 - Cosenza-Altamura
Ore 15:00 - Bari-Crotone
Ore 17:30 - Barletta-Picerno
Ore 17:30 - Sorrento-Casertana
Lunedì 19 ottobre
Ore 20:30 - Giugliano-Foggia
Classifica del Girone C di Serie C : Potenza 22, Bari 19, Sorrento 18, Catania 16, Casertana 15, Audace Cerignola 14, Scafatese 13*, Salernitana 13, Inter U23 13*, Picerno 12, Monopoli 12, Cavese 12, Foggia 11, Casarano 11, Savoia 10, Altamura 8, Barletta 8, Giugliano 7, Cosenza 5, Crotone 0°
* una gara in meno
° penalizzazione di sei punti da parte della Giustizia Sportiva