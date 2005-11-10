Anelli trascinatore, Sonzogni tradisce: top e flop della 14ª giornata del Girone A di Serie C

La 14ª giornata di Serie C, girone A, ha regalato gol, prestazioni individuali di grande livello e qualche delusione. Tra i protagonisti spicca Nicola Anelli, autore di una tripletta che lo proietta in testa alla classifica marcatori, nonostante il mancato successo del Renate. Bene anche Cariolato, decisivo nella vittoria dell'Arzignano, e Mazza, protagonista con interventi fondamentali per la Giana Erminio. Tra le note negative, invece, Morosini e Casarotto, poco incisivi in attacco, oltre a Sonzogni, il cui errore ha pesato sul risultato delle Dolomiti.

TOP -Anelli trascina il Renate, Cariolato illumina l'Arzignano

Nicola Anelli (Renate)

Un pomeriggio da incorniciare sul piano personale, anche se la sua squadra non riesce a conquistare l'intera posta in palio. Anelli firma una tripletta mettendo in mostra tutto il repertorio del centravanti: prima si fa trovare pronto in area per il tap-in, poi trova la rete con un sinistro al volo e infine colpisce di testa. Il bottino sale così a cinque gol nelle ultime tre partite, un rendimento che gli permette di raggiungere la vetta della classifica marcatori. Oltre alla concretezza sotto porta, offre un contributo prezioso alla manovra offensiva del Renate.

Fabio Cariolato (Arzignano)

È una delle principali fonti di pericolo dell'Arzignano e praticamente ogni iniziativa offensiva passa dai suoi piedi. Cariolato confeziona l'assist per il gol decisivo di Moretti e partecipa anche all'azione che porta al raddoppio di Mattioli. Una prestazione da protagonista assoluto, che permette a Di Donato di godersi un autentico uomo in più.

Andrea Mazza (Giana Erminio)

Quando la partita rischia di mettersi subito in salita, ci pensa Mazza a tenere in piedi la Giana Erminio. Il portiere si rende protagonista di due interventi straordinari nel giro di pochi istanti, evitando ai suoi di ritrovarsi sotto dopo appena dieci minuti. Una volta ancora si dimostra decisivo, confermando il proprio valore tra i pali.

Alfonso Montero (Juventus Next Gen)

Un cognome pesante da portare, ma anche una prima soddisfazione importante da aggiungere al proprio percorso. Il difensore centrale classe 2007, figlio dell'ex bianconero Paolo Montero, trova contro il Treviso il suo primo gol tra i professionisti, contribuendo al successo per 3-0 della Juventus Next Gen. Per il

giovane uruguaiano, arrivato a quota otto presenze in Serie C, una giornata da ricordare e un altro passo nel suo percorso di crescita.

FLOP - Morosini e Casarotto non incidono, Sonzogni paga l'errore decisivo

Leonardo Morosini (Carpi)

Da un giocatore con le sue qualità ci si aspetta fantasia, iniziative e capacità di accendere la manovra offensiva. Contro l'avversario di giornata, però, Morosini non riesce a lasciare il segno: fatica a entrare nel vivo del gioco, si vede poco e non trova mai la giocata capace di cambiare l'inerzia della partita. Una prestazione sottotono rispetto a quanto potrebbe garantire.

Matteo Casarotto (Lecco)

Dopo un periodo particolarmente positivo, ci si aspettava che l'attaccante potesse confermarsi anche in questa giornata. Il Novara, invece, riesce a limitarne quasi completamente l'iniziativa, togliendogli spazio e possibilità di incidere. L'occasione più grande arriva quando si ritrova a tu per tu con il portiere avversario, ma non riesce a sfruttarla. Un errore pesante che completa una giornata decisamente al di sotto delle aspettative.

Mattia Sonzogni (Dolomiti)

Il ruolo del portiere è spesso il più ingrato, perché un singolo errore può pesare più di tante buone giocate. Sonzogni ne è protagonista in occasione del gol che porta in vantaggio gli avversari: una sbavatura che incide sull'andamento della partita e finisce per condizionare la prestazione della squadra. Il portiere prova a riscattarsi al 30', con una bella parata su Gobbi, ma l'intervento non basta a cancellare il peso dell'errore iniziale, che si rivela determinante nell'ennesima sconfitta delle Dolomiti.