Serie C, il Novara frena il Lecco sull'1-1. Colpo esterno del Savoia, 3-2 al Giugliano

In attesa dei risultati del pomeriggio e del momento che attirerà gli occhi del mondo per il ritorno in campo di Ronaldinho con il Ravenna, si sono concluse due sfide in Serie C, giocate alle 12.30. 1-1 a Novara, fra Novara e Lecco, nel girone A: a Sidler risponde De Graca, per il Novara. Colpo esterno del Savoia: 3-2 al Giugliano. Ecco di seguito risultati, marcatori e classifica nei tre gironi.

I risultati parziali al 45' in Serie C:

Serie C, girone A

Novara-Lecco 1-1

6' Sidler (L), 41' Da Graca (N)

Serie C, girone C

Giugliano-Savoia 2-3

6' Martina (S), 28' Balde (G), 38' Nepi (S), 76' Yeboah (S), 90+1' Udoh (G)

Di seguito il riepilogo completo del turno e le classifiche aggiornate:

SERIE C - 14ª GIORNATA

GIRONE A

Ospitaletto-Dolomiti Bellunesi 1-0

55' Nessi

Albinoleffe-Union Brescia 1-2

39' Marras (UB), 50' Mandelli (A), 90+2' Balestrero (UB)

Arzignano Valchiampo-Alcione 3-2

17' Latki (AV), 40' Mattioli (AV), 45+4' Morselli (A), 54' Palombi (A), 69' Moretti (AV)

Renate-Desenzano 3-3

17', 41' e 80' Anelli (R), 53', 55' e 90+5' Santini (D)

Carpi-Giana Erminio 1-1

50' Sall (C), 54' Ballabio (G)

Lumezzane-Trento 1-2

45'+6 Accornero (T), 70' Boffelli (L), 90'+3 Benedetti (T)

Domenica 15 novembre

Novara-Lecco 1-1

6' Sidler (L), 41' Da Graca (N)

Ore 17:30 - Cittadella-Folgore Caratese

Ore 17:30 - Juventus Next Gen-Treviso

Ore 17:30 - Pergolettese-Pro Vercelli

Classifica: Union Brescia 31*, Cittadella 31, Trento 30*, Ospitaletto 25*, Arzignano Valchiampo 24*, Treviso 22, Lecco 21*, Alcione 18*, AlbinoLeffe 17*, Pergolettese 17, Lumezzane 16*, Pro Vercelli 16, Desenzano 14*, Carpi 14*, Novara 13*, Renate 12*, Giana Erminio 12*, Juventus Next Gen 11, Dolomiti Bellunesi 10*, Folgore Caratese 8

* una partita in più

GIRONE B

Latina-Campobasso 4-0

21' Baez, 63' Castorri, 69' Plescia, 82' De Cristofaro

Reggiana-Livorno 0-0

Vis Pesaro-Pianese 4-2

19' Fabrizi (P), 37', 43' e 72' Konate (VP), 39' Bailo (VP), 59' Ercolani (P)

Gubbio-Grosseto 3-2

12' Minta (Gu), 19' Gaddini (Gr), 21' Meconi (Gu), 29' Ciraudo (Gr), 68' Ghirardello (Gu)

Domenica 15 novembre

Ore 14.30 - Guidonia Montecelio-Ostiamare

Ore 14.30 - Pescara-Sambenedettese

Ore 14.30 - Spezia-Vado

Ore 17.30 - Ravenna-Forlì

Lunedì 16 novembre

Ore 20.45 - Perugia-Torres (diretta (Rai Sport)

Mercoledì 25 novembre

Ore 18.00 - Atalanta U23-Pineto

Classifica: Spezia 35, Ravenna 29, Grosseto 23*, Pescara 22, Torres 22, Reggiana 21*, Livorno 21*, Guidonia Montecelio 20, Campobasso 19*, Latina 18*, Atalanta U23 18, Perugia 17, Pineto 17, Vado 16, Forlì 15, Pianese 13*, Gubbio 11*, Sambenedettese 10, Ostiamare 9, Vis Pesaro 8*

* una partita in più

GIRONE C

Casarano-Picerno 3-1

24' e 69' Patierno (C), 45+2' Pugliese (P), 53' Grandolfo (C),

Bari-Foggia 3-2

4' Del Sole (F), 22' Mantovani (B), 25' Mendicino (B), 30' Butic (B), 90'+3 Seck (F)

Domenica 15 novembre

Giugliano-Savoia 2-3

6' Martina (S), 28' Balde (G), 38' Nepi (S), 76' Yeboah (S), 90+1' Udoh (G)

Ore 14.30 - Cavese-Crotone

Ore 14.30 - Potenza-Scafatese

Ore 14.30 - Salernitana-Catania

Ore 17.30 - Barletta-Altamura

Ore 17.30 - Cosenza-Casertana

Lunedì 16 novembre

Ore 20.30 - Sorrento-Monopoli

Mercoledì 26 novembre

Ore 14.30 - Audace Cerignola-Inter U23

Classifica: Potenza 32, Bari 26*, Catania 22, Scafatese 21, Casertana 20, Monopoli 20, Sorrento 20, Audace Cerignola 20, Inter U23 20, Picerno 19*, Casarano 18*, Cavese 16, Altamura 16, Giugliano 16*, Barletta 15, Salernitana 15, Foggia 15*, Savoia 15*, Cosenza 10, Crotone 1°

° penalizzato di 6 punti