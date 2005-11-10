Lecco, tegola Casarotto: lesione al legamento crociato posteriore
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Daniel Uccellieri
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Oggi alle 20:33Serie C
autore Daniel Uccellieri
19.11.2026 20:33Serie C
Gli esami confermano una lesione al legamento crociato posteriore del ginocchio sinistro per Casarotto, infortunatosi contro il Novara.
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Il Lecco perde Matteo Casarotto per un infortunio rimediato durante la sfida contro il Novara. Gli accertamenti effettuati sul calciatore hanno evidenziato una lesione al legamento crociato posteriore del ginocchio sinistro.
Lecco, gli esami confermano la lesione al ginocchio per Matteo Casarotto
La Calcio Lecco 1912 comunica che il calciatore Matteo Casarotto, a seguito dell’infortunio rimediato nella partita Novara-Lecco di domenica 15 novembre, si è sottoposto ad accertamenti clinico-strumentali dai quali è emersa la presenza di una lesione al legamento crociato posteriore del ginocchio sinistro.
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