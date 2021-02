Serie C, 25^ giornata. I finali delle gare delle 12:30: il Piace vola a Olbia, è invece X al "Piola"

Si è aperta ieri la 25^ giornata del campionato di Serie C, che si concluderà poi domani.

In attesa delle gare che prenderanno il via alle 15:00, diamo ora conto dei due confronti, entrambi del Girone A, che si sono giocati alle 12:30. E' di 1-1 l'esito di Novara-Livorno, con gli amaranto che sotto di una rete hanno pareggiato dagli 11 metri, mentre il Piacenza, proprio di rigore, è stato corsaro in casa dell'Olbia. Dramma gallurese: avanti di due reti a zero, la formazione di Canzi ha subito prima il pareggio, poi in abbondante recupero la rete del ko. I cambi hanno dato ragione alla formazione emiliana, con quella sarda che sabato a Livorno, dopo un sudato vantaggio per 2-3, ha visto i toscani pareggiare.

GIRONE A

GIA' GIOCATE

Juventus U23-Pro Vercelli 0-2 (3' Clemente 66' Emmanuello)

Novara-Livorno 1-1 (36' Rossetti, 59' [rig.] Buglio)

Olbia-Piacenza 2-3 (35' Cadili, 54' Ragatzu, 72' Gonzi 90' Corbari, 97' [rig.] Palma)

ORE 15:00

Grosseto-Alessandria

Lucchese-Pro Patria

Renate-AlbinoLeffe

ORE 17:30

Lecco-Pontedera

Pergolettese-Como

Pistoiese-Carrarese

Rinviata per Covid-19

Giana Erminio-Pro Sesto

GIRONE B

GIA' GIOCATE

Gubbio-Fermana 1-1 (41' Cognigni, 51' èrig.] Fedato)

ORE 15:00

Fano-Cesena

Perugia-Legnago

Sambenedettese-Imolese

VirtusVecomp Verona-Ravenna

ORE 17:30

Carpi-SudTirol

Padova-Arezzo

Triestina-Vis Pesaro

GIOVEDI' 18 FEBBRAIO ORE 15:00

Feralpisalò-Modena

Matelica-Mantova

GIRONE C

GIA' GIOCATE

Cavese-Juve Stabia 1-2 (20' Bubas, 41' [rig.] Marotta, 86' Troest)

ORE 15:00

Bisceglie-Viterbese

Teramo-Potenza

Ternana-Catania

Turris-Palermo

Virtus Francavilla-Paganese

ORE 17:30

Catanzaro-Casertana

ORE 20:30

Avellino-Foggia

Bari-Monopoli

Riposa: Vibonese