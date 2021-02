Serie C, 26^ giornata. I finali delle gare delle 12:30: vittoriose le quattro squadre in trasferta

Si giocherà tra oggi e domani la 26^ giornata del campionato di Serie C, che ha preso il via alle 12:30, con le prime quattro partite.

Nel Girone A, Pergolettese corsara sul campo della Pro Patria, mentre il Novara su quello della Carrarese, dove vince in rimonta.

Squadra corsara, il Perugia, anche nel Girone B, dove il Grifo espugna il campo della Vis Pesaro, mentre nel Girone C è il Catanzaro a vincere in trasferta battendo il Palermo, che aveva provato a raddrizzare la gara.

Di seguito il riepilogo della giornata:

GIRONE A

GIA' GIOCATE

Carrarese-Novara 1-2 (36' Caccavallo, 47' Zunno, 69' Corsinelli)

Pro Patria-Pergolettese 0-2 (13' Morello, 73' Scardina)

ORE 15:00

AlbinoLeffe-Grosseto

Juventus U23-Lucchese

Piacenza-Lecco

Pontedera-Alessandria

Pro Sesto-Pistoiese

Pro Vercelli-Olbia

ORE 17:30

Livorno-Renate

ORE 20:30

Como-Giana Erminio

GIRONE B

GIA' GIOCATE

Vis Pesaro-Perugia 0-1 (26' Kouan)

ORE 15:00

Arezzo-Matelica

Legnago-Gubbio

Modena-Sambenedettese

VirtusVecomp Verona-Triestina

ORE 17:30

Fermana-Imolese

Sudtirol-Padova

ORE 20:30

Mantova-Fano

LUNEDI’ 22 FEBBRAIO

Ravenna-Feralpisalò

Cesena-Carpi

GIRONE C

GIA' GIOCATE

Palermo-Catanzaro 1-2 (27' Verna, 31' Floriano, 80' Martinelli)

ORE 15:00

Catania-Bari

Foggia-Ternana

Monopoli-Cavese

Potenza-Virtus Francavilla

Viterbese-Vibonese

ORE 17:30

Juve Stabia-Teramo

Paganese-Turris

ORE 20:30

Casertana-Avellino

Riposa: Bisceglie