Serie C, decisi gli accoppiamenti del 2° Turno Fase Nazionale playoff e della Final Four

Serie C giunta al 2° Turno della Fase Nazionale dei playoff: poco fa, il sorteggio che ha decretato gli accoppiamenti delle quattro gare che si giocheranno il 30 maggio (l'andata) e il 2 giugno (il ritorno).

A prender parte a questa fase, le cinque vincenti del 1° Turno, Feralpisalò, Renate, Avellino, AlbinoLeffe e SudTirol, più le seconde classificate dei tre raggruppamenti, Alessandria, Padova e Catanzaro: queste tre, inserite tra le teste di serie insieme al Sudtirol, miglior piazzata nella classifica della regular season, giocheranno il ritorno tra le mura amiche. Ricordiamo che, in caso di parità di risultati al termine della seconda garà, accederà alla Final Four la miglior classificata.

Queste le 4 partite:

GARA 1: Feralpisalò - Alessandria

GARA 2: Renate - Padova

GARA 3: Avellino - SudTirol

GARA 4: AlbinoLeffe - Catanzaro

Determinato, poi, anche l'accoppiamento delle semifinali, in programma il 6 giugno e il 9 giugno (andata e ritorno):

SEMIFINALE A: Vincente Gara 4 - Vincente Gara 1

SEMIFINALE B: Vincente Gara 2 - Vincente Gara 3

Infine, la finalissima, anch'essa in doppio confronto: andata il 13 giugno, il ritorno il 16. In questo caso, qualora i 90' regolamentari terminino in parità, si procederà con i supplementari e, se la parità permanesse, con i rigori.

La vincente raggiungerò Como, Perugia e Ternana in Serie B.

FINALE: Vincente Semifinale B - Vincente Semifinale A