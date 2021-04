Serie C, Fella lancia l'Avellino: battuto 1-0 il Bari e secondo posto blindato

Si è giocata alle 17:30 Avellino-Bari, match valido per la 35esima giornata di Serie C girone C. Il match si è concluso con un'affermazione di misura dei padroni di casa. Decisivo il gol messo a segno da Fella all'83'. Con questo risultato l'Avellino blinda il secondo posto nel girone e allontana proprio i Galletti, che restano a 59 punti, 7 in meno degli irpini.