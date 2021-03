Serie C, focolaio Covid in casa Triestina. Si va verso il rinvio della sfida alla Sambenedettese

Il focolaio di Covid-19 che ha colpito la Triestina con tutta probabilità costringerà la Lega Pro a rinviare la sfida contro la Sambenedettese in programma domenica. Come riferisce Trivenetogoal.it, si aspetta una comunicazione da parte dell'azienda sanitaria locale che dovrebbe decidere per la quarantena forzata del gruppo squadra alabardato e di conseguenza al rinvio della prossima gara di campionato. Domani probabilmente arriverà anche il comunicato ufficiale della Lega Pro in merito.