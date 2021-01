Serie C, Girone B: Triestina ko in casa! Tris Perugia e poker del Mantova

Nel pomeriggio del Girone B di Serie C, spicca la vittoria del Perugia che ha trionfato per 3-1 in casa del Matelica. Bene anche il Gubbio che ha sconfitto 2-1 l'Imolese e il Mantova che in casa della Vis Pesaro ha vinto per 4-1. Male la Triestina battuta 1-0 in casa dal Fano.

SERIE C - GIRONE B

Gubbio-Imolese 2-1

Matelica-Perugia 1-3

Triestina-Fano 0-1

Vis Pesaro-Mantova 1-4

17.30 Legnano Salus-Modena

17.30 Ravenna-Arezzo