Serie C, Giudice Sportivo: un turno di squalifica a Riccardo Radu della Juventus Next Gen
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Luca Bargellini
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Oggi alle 14:19Serie C
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14.10.2026 14:19Serie C
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© foto di Paolo Baratto/Grigionline.com
Arrivano le decisioni del Giudice Sportivo di Serie C in merito ai due recuperi della 7ª e 8ª giornata andati in scena ieri.
Sul fronte delle ammende è stata comminata una sanzione da 100 euro al Giugliano, successiva al ko contro l'Inter U23, "per avere, i propri sostenitori, posizionati nel Settore Distinti Barretta, esposto, durante tutta la gara, uno striscione non autorizzato di 10 mt per 1,50 mt".
Per quanto riguarda, invece, i calciatori è stato comminato un turno di stop a Riccardo Radu, portiere classe 2007 della Juventus Next Gen dopo il match contro il Lumezzane "per avere, al 28° minuto del primo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete".
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