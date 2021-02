Serie C, i risultati delle 12.30: la Viterbese vince col Bari, tre punti fondamentali per il Padova

Tre gare alle ore 12.30 per quanto riguarda la serie C. Il Novara vince 2-1 contro l'Alessandria, mentre il Padova batte nel match interno la Fermana e si piazza in prima posizione nel girone B a quota 44, come il Sudtirol. Il Bari cade in casa contro la Viterbese. Alle ore 15.00 ben 13 gare in programma in tutti e tre i raggruppamenti.

Girone A

Novara-Alessandria 2-1

Girone B

Padova-Fermana 1-0

Girone C

Bari-Viterbese 0-1