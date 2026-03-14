Serie C, i risultati parziali della 32ª giornata: sorride il Casarano. Ravenna avanti dopo 45'

Con la serata di ieri, e il pari tra Alcione e Union Brescia che dà il primo match point al Vicenza, si è aperta la 32ª giornata del campionato di Serie C, che si concluderà poi lunedì sera proprio con la gara che per i veneti potrebbe valere la promozione in Serie B: una vittoria sarà sufficiente per festeggiare con sei turni di anticipo la tanto agognata promozione. Avversario di turno, l'Inter U23 dell'ex Stefano Vecchi.

Intanto, però, si è aperto il sabato di terza serie, con i primi confronti che hanno riguardato il Girone B e C, dove si registra un doppio vantaggio del Latina sul Siracusa, ma soprattutto un risultato parziale favore per il Casarano, che affronta un ostico Cosenza; bene anche il Giugliano, mentre il Potenza deve riconcorrere ma trova comunque il pari contro la Cavese. Nel Girone B, invece, è solo il Ravenna a sbloccare il match in casa della Torres, mentre tra Pineto e Bra i primi 45' parlano di pari a occhiali.

Di seguito il quadro completo del turno e le classifiche dei tre gironi:

SERIE C - 32ª GIORNATA

GIRONE B

Ora in campo (parziale)

Pineto-Bra 0-0

Torres-Ravenna 0-1

34' Fischnaller

Sabato 14 marzo

Ore 17:30 - Livorno-Carpi

Ore 17:30 - Pontedera-Guidonia Montecelio

Ore 17:30 - Vis Pesaro-Ternana

Ore 20:30 - Sambenedettese-Campobasso

Domenica 15 marzo

Ore 12:30 - Forlì-Juventus NextGen

Ore 14:30 - Arezzo-Perugia

Ore 14:30 - Gubbio-Ascoli

Riposa: Pianese

CLASSIFICA SERIE C, GIRONE B - Arezzo 66, Ascoli 62*, Ravenna 57*, Pianese 43*, Ternana 42, Campobasso 42, Gubbio 42, Pineto 42, Juventus Next Gen 42, Vis Pesaro 39, Livorno 36*, Forlì 34, Carpi 33*, Guidonia Montecelio 32, Perugia 30, Torres 29*, Sambenedettese 28*, Bra 26, Pontedera 18

N.B. - * una gara in più

Campobasso penalizzato di 2 punti dalla Giustizia Sportiva; Ternana penalizzata di 5 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE C

Ora in campo (parziale)

Casarano-Cosenza 2-0

32' e 37' [rig.] Chiricò

Giugliano-Atalanta U23 2-1

28' e 33' Isaac (G), 34' Manzoni (A)

Latina-Siracusa 2-0

15' Parodi, 34' [rig.] Parigi

Potenza-Cavese 1-1

7' Fusco (C), 37' Petrungaro (P)

Domenica 15 marzo

Ore 12:30 - Crotone-Salernitana

Ore 14:30 - Team Altamura-Catania

Ore 14:30 - Benevento-Foggia

Ore 14:30 - Picerno-Trapani

Ore 17:30 - Audace Cerignola-Sorrento

Ore 14:30 - Casertana-Monopoli

CLASSIFICA SERIE C, GIRONE C - Benevento 73, Catania 61, Cosenza 56, Salernitana 54, Crotone 51, Casertana 50, Monopoli 47, Audace Cerignola 45, Casarano 40, Team Altamura 40, Potenza 40, Atalanta U23 38, Cavese 34, Sorrento 33, Latina 32, Picerno 31, Giugliano 28, Siracusa 24, Trapani 23, Foggia 22

N.B. - Trapani penalizzato di 20 punti dalla Giustizia Sportiva; Siracusa penalizzato di 6 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE A

Già giocata

Alcione Milano-Union Brescia 0-0

Sabato 14 marzo

Ore 17:30 - Ospitaletto-Trento

Ore 17:30 - Pergolettese-Arzignano Valchiampo

Ore 20:30 - AlbinoLeffe-Giana Erminio

Domenica 15 marzo

Ore 14:30 - Triestina-Pro Vercelli

Ore 17:30 - Cittadella-Dolomiti Bellunesi

Ore 17:30 - Lumezzane-Pro Patria

Ore 17:30 - Virtus Verona-Renate

Ore 20:30 - Lecco-Novara

Lunedì 16 marzo

Ore 20:30 - Vicenza-Inter U23

CLASSIFICA SERIE C, GIRONE A - Vicenza 75, Union Brescia 58*, Trento 54, Lecco 53, Renate 52, Cittadella 50, Alcione Milano 50*, Inter U23 42, Lumezzane 41, Novara 40, AlbinoLeffe 40, Giana Erminio 39, Pro Vercelli 38, Dolomiti Bellunesi 35, Ospitaletto 34, Arzignano Valchiampo 34, Pergolettese 33, Virtus Verona 21, Pro Patria 19, Triestina 5

N.B. - *una gara in più

Triestina penalizzata di 23 punti dalla Giustizia Sportiva