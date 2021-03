Serie C, il Giudice Sportivo: 3 turni di stop per Boateng (Fermana) e Pugliese (Vibonese)

vedi letture

Il Giudice Sportivo di Serie C in base alle risultanze arbitrali dell'ultimo turno di campionato ha fermato per tre giornate il calciatore della Fermana Kingsley Boateng con la seguente motivazione: “espulso per doppia ammonizione allontanatosi dal terreno di gioco rivolgeva ad un assistente arbitrale una frase offensiva(rapp.a.a., sanzione comprensiva della squalifica per una gara effettiva per doppia ammonizione)” e il calciatore della Vibonese Mario Pugliese perché “protestando verso l’arbitro gli rivolgeva una frase offensiva accompagnata da un’espressione blasfema. Tale comportamentoveniva reiterato mentre si allontanava dal campo”.

Fermati invece per un turno: Antonio Sepe (Potenza), Federico Carraro (Feralpisalò), Edoardo Scrosta (Fermana), Alessandro Raimo (Grosseto), Tino Parisi (Livorno), Francesco Vassallo (Monopoli) ed Enrico Zampa (Potenza)