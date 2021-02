Serie C, il Giudice Sportivo: un turno di stop per Cornacchini e ventidue calciatori

Il Giudice Sportivo di Serie C, in base alle risultanze arbitrali dell’ultimo turno di campionato, ha squalificato per una giornata il tecnico della Fermana Giovanni Cornacchini “per reiterati comportamenti offensivi verso tesserati della squadra avversaria (r.AA.)”. Per quanto riguarda i giocatori invece sono stati fermati, tutti per un turno, 22 calciatori: Lorenzo Borri (Carrarese), Gianmarco Regoli, Andrea Caponi e Lorenzo Milani (Pontedera), Fabio Perna (Giana Erminio), Francesco Galuppini (Renate) Ruben Botta (Sambenedettese), Manuel Ferrini (Gubbio), Matteo Di Gennaro (Alessandria), Gianluca Nicco (Pro Patria), Lorenzo Lollo (Bari), Lino Marzorati (Lecco), Marco Manetta (Fermana), Giuseppe Sicurella e Mario Vrdoljak (Grosseto), Andrea Cadili (Olbia), Lorenzo Lucca (Palermo), Luca Ceccarelli e Michele Ferrara (Pergolettese),Simone Emmanuello (Pro Vercelli), Marco Fiorani (Ravenna) e Angelo Tartaglia (Triestina).