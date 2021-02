Serie C, il mercato nel Girone C - Ternana, va bene così. Cambiano Monopoli e Cavese

vedi letture

Si è conclusa ieri la sessione invernale del calciomercato, che in Serie C ha visto svariate operazioni interessanti.

Stravolge la rosa il Monopoli, che quasi riparte da zero, ma al club biancoverde fa eco la Cavese, rivoluzionata con l'arrivo del Ds Lamazza lo scorso 11 gennaio: per la formazione campana è di fatto quasi iniziato un nuovo torneo.

Inerme invece il Palermo, che ha tesserato solo De Rose senza poi apportare modifiche, e ancora più immobile - come annunciato - la sorprendente Ternana, che non ha apportato modifiche dopo la strepitosa cavalcata del girone di andata.

Di seguito il riepilogo delle operazioni di mercato dei 19 club del Girone C:

AVELLINO

Acquisti: Giuseppe Mattia Carriero (Parma), Joel Baraye (Salernitana), Julian Illanes (ChievoVerona)

Cessioni: Riccardo Burgio (Renate), Antonio Pizzella (Folgore Caratese), Gianmarco Mariconda (Matese), Mario Nikolic (Svincolato), Michele Bruzzo (Potenza)

BARI

Acquisti: Daniele Sarzi Puttini (Ascoli), Gabriele Rolando (Reggina), Niccolò Romero (Juve Stabia), Pietro Cianci (Potenza)

Cessioni: Gianluca Stasi (Picerno), Simone Simeri (Ascoli), Tommaso D'Orazio (Ascoli), Adriano Montalto (Reggina), Francesco Corsinelli (Novara), Giuseppe Esposito (Juve Stabia), Niccolò Romero (Potenza), Zaccaria Hamlili (Gubbio)

BISCEGLIE

Acquisti: Andrea Loliva (Arezzo), Filippo Gilli (Arezzo), Matteo Pedrini (Atalanta), Giacomo Cecconi (Pianese), Gianluca Bassano (Cittadella)

Cessioni: Salvatore Pelliccia (risoluzione)

CASERTANA

Acquisti: Gianluca Turchetta (Sudtirol), Cristiano Del Grosso (Giulianova), Francesco Rillo (Benevento), Sebastiano Longo (Parma), Simone Rosso (Mantova), Ricardo Matos (Ascoli)

Cessioni: Gioele Origlia (svincolato), Francesco Fedato (Gubbio), Francesco Petito (Nocerina), Lorenzo Valeau (Roma), Lorenzo Cavallini (svincolato), Carmine Setola (svincolato), Alessandro Petruccelli (risoluzione)

CATANIA

Acquisti: Simone Sales (Monopoli), Andrea Russotto (Cavese), Antonio Giosa (Monopoli), Matteo Di Piazza (Catanzaro), Francesco Golfo (Parma), Michele Volpe (Frosinone)

Cessioni: Michele Emmausso (Lecco), Alessandro Gatto (Cavese), Bruno Leonardo Vicente (Renate), Alessandro Arena (Messina), Mario Noce (Potenza), Kevin Biondi (Pordenone), Emanuele Pecorino (Juventus), Eros Pellegrini (risoluzione)

CATANZARO

Acquisti: Stefano Scognamillo (Alessandria), Antonio Porcino (svincolato), Jefferson (Padova), Riccardo Gatti (Reggiana), Paolo Grillo (Cittadella), Roberto Pierno (Lecce), Samuele Parlati (Alma Juventus Fano)

Cessioni: Daniele Altobelli (Arezzo), Cristian Riggio (Monopoli), Matteo Di Piazza (Catania), Paride Pinna (Arezzo), Jean Evan's (Crotone), Francesco Urso (Alma Juventus Fano)

CAVESE

Acquisti: Sergio Nicolás Bubas (Juve Stabia), Alessandro Gatto (Catania), Elio Calderini (Carrarese), Andrea De Vito (Fano), Simone De Marco (svincolato), Federico Matías Scoppa (Vicenza), Matteo Kucich (Pisa), Nicola Lancini (Mestre), Federico Gerardi (Gubbio), Antonio Natalucci (Novara)

Cessioni: Andrea Migliorini (risoluzione), Gianluca Esposito (Ravenna), Paolo Cannistrà (Piacenza), Andrea Russotto (Catania), Domenico Germinale (Vis Pesaro), Karim Zedadka (Napoli), Mihael Onisa (Torino), Luca Bisogno (Viterbese), Andrea De Paoli (Monopoli), Enrico Oviszach (risoluzione)

FOGGIA

Acquisti: Nicola Turi (svincolato), Carte Said Mhando (Alma Juventus Fano), Lorenzo Jorio (Lanusei), Matteo Iurato (Cerveteri)

Cessioni: Gianmarco Regoli (Pontedera), Federico Gentile (Fano), Carmine Iannone (Salernitana), Leonardo Vitali (Matelica), Matteo Lucarelli (Parma), Christian Spadoni (Monopoli)

JUVE STABIA

Acquisti: Gennaro Borrelli (Pescara), Edgar Elizalde (Pescara), Giuseppe Esposito (Bari), Edoardo Iannoni (Salernitana), Alessandro Marotta (Vicenza), Alessandro Farroni (Reggina)

Cessioni: Sergio Nicolás Bubas (Cavese), Accursio Bentivegna (Imolese), Giovanni Volpicelli (Paganese), Niccolò Romero (Bari), Francesco Golfo (Parma), Matteo Tomei (Ravenna), Nicholas Allievi (Como), Roberto Cordomaz (Ravenna)

MONOPOLI

Acquisti: Cristian Riggio (Catanzaro), Michele Currarino (Entella), Edoardo Soleri (Padova), Roberto Taliento (Svincolato), Gianmarco Alba (svincolato), Giacomo Satalino (Cesena), Christian Bunino (Teramo), Raul Steau (Sassuolo), Nikola Jakimovski (svincolato), Nicola Bizzotto (Vicenza), Simone Isacco (Alma Juventus Fano), Matteo Liviero (svincolato), Christian Spadoni (Foggia), Alvaro Iuliano (Potenza), Andrea De Paoli (Cavese)

Cessioni: Scott Arlotti (risoluzione), Simone Sales (Catania), Guido Marilungo (Ternana), Francesco Giorno (Alessandria), Domenico Santoro (svincolato), Giacomo Pozzer (Lucchese), Antonio Giosa (Catania), Alvaro Montero (Alma Juventus Fano), Salvatore Rimoli (Nardò), Francesco Fusco (svincolato), Nikola Jakmovski (risoluzione), Gianmarco Antonacci (Molfetta), Mattia Lombardo (Sambenedettese), Alessandro Bastrini (risoluzione)

PAGANESE

Acquisti: Stefano Antezza (Viterbese), Simone Raffini (Fermana), Giovanni Volpicelli (Juve Stabia), Francesco Cernuto (Triestina), Matteo Zanini (svincolato)

Cessioni: Christian Cesaretti (Ravenna), Andrea Isufaj (risoluzione)

PALERMO

Acquisti: Francesco De Rose (Reggina)

Cessioni:

POTENZA

Acquisti: Rosario Bucolo (Acireale), Nicolò Gigli (Sudtirol), Niccolò Romero (Bari), Michele Bruzzo (Avellino), Mario Noce (Catania)

Cessioni: Diogo Pinto (Ascoli), Pietro Cianci (Bari), Carlo Romei (Sampdoria), Alvaro Iuliano (Monopoli)

TERAMO

Acquisti: Davide Vitturini (Feralpisalò), Luca Lombardi (Monza), Niccolò Bellucci (Sassuolo)

Cessioni: Christian Bunino (Monopoli)

TERNANA

Acquisti: Guido Marilungo (Monopoli)

Cessioni: Guido Marilungo (Carrarese)

TURRIS

Acquisti: Gabriele Carannante (Legnago), Danilo Giacinto Ventola (Imolese), Mattia Pitzalis (Olbia)

Cessioni: Luca Pandolfi (Brescia)

VIBONESE

Acquisti: Gheorghe Fomov (Grosseto), Emir Murati (Milan)

Cessioni: Marco Montagno Grillo (rescissione), Alessandro Prezzabile (risoluzione)

VIRTUS FRANCAVILLA

Acquisti: Nicola Ciccone (Pergolettese), Pasquale Maiorino (Livorno), Andrea Adorante (Parma), Antonio Miccoli (Fk Dinamo Tirana)

Cessioni: Leonardo Perez (Arezzo), Federico Buglia (Brindisi)

VITERBESE

Acquisti: Murilo Otavio Mendes (svincolato), Najib Ammari (svincolato), Michel Adopo (Torino), Fabio Porru (Lecco), Vincenzo Camilleri (Pistoiese), Edoardo Tassi (Ascoli), Luca Bisogno (Cavese)

Cessioni: Manuel Ferrani (Vis Pesaro), Gabriele Macrì (Vis Artena), Stefano Antezza (Paganese), Gabriele Galardi (Milan), Davide Borsellini (Lecco), Pierluigi Cappelluzzo (risoluzione)