TMW Serie C, in archivio la regular season. La classifica marcatori completa del Girone C

Conclusa nella giornata di ieri, domenica 26 aprile, la regular season di Serie C, che ha visto Vicenza, Arezzo e Benevento promosse in Serie B, e svariate retrocessioni in D: scivolano in quarta serie Triestina, Virtus Verona, Pro Patria, Pontedera, Foggia, Siracusa e Trapani, con un solo playout in programma, quello del Girone B tra Torres e Bra. Da segnalare, a novembre, l'esclusione del Rimini.

A ogni modo, la classifica dei cannonieri del campionato è stata delineata.

Con TuttoMercatoWeb.com, andiamo quindi a vedere quella che è la classifica marcatori completa del Girone C (tra parentesi il numero di rigori segnati):

16 gol: Chiricò (5; Casarano), Gomez (4; Crotone), Parigi (6; Latina)

14 gol: D’Ursi (3; Sorrento)

13 gol: Salvemini (5; Benevento)

12 gol: Gambale (4; Audace Cerignola)

11 gol: Emmausso (5; Audace Cerignola/Cosenza), Grandolfo (Trapani/Casarano)

10 gol: Lamesta (Benevento), Manconi (Benevento), Mignani (Benevento), Orlando (5; Cavese), Tumminello (1; Benevento)

9 gol: Bentivegna (1; Casertana), Di Paolo (Siracusa), Fall (2; Monopoli), Fischnaller (1; Trapani), Lunetta (Catania), Zunno (Crotone)

8 gol: Abreu (Picerno), D’Auria (Potenza), Forte (1; Catania), Lescano (1; Salernitana), Levak (Atalanta U23), Musso (3; Crotone), Sabbatani (Sorrento), Vavassori (Atalanta U23)

7 gol: D’Orazio (Audace Cerignola), Felippe (1; Potenza), Ferrari (1; Salernitana), Grande (Team Altamura), Manzoni (Atalanta U23), Mazzocchi (Cosenza), Misitano (Atalanta U23), Pierozzi (Benevento), Ricciardi (Cosenza)

6 gol: Bianchi (Picerno), Celeghin (3; Trapani), Cicerelli (3; Catania), Contini (2; Siracusa), Curcio (Team Altamura), Energe (Picerno/Crotone), Nepi (Giugliano), Pugliese (Picerno)

5 gol: Achour (Cosenza), Cajazzo (Casarano), Capomaggio (Salernitana), Casarotto (Casertana), Cortinovis (1: Atalanta U23), Cuppone (Audace Cerignola), D'Amico (Foggia), Florenzi (Cosenza), Kouan (Cosenza), Jimenez (1; Catania), Longo (2; Monopoli), Proia (Casertana), Rosafio (Team Altamura), Simonetti (Benevento), Sorrentino (2; Cavese), Tirelli (Monopoli), Vitale (Audace Cerignola), Zammarini (Giugliano)

4 gol: Arditi (Siracusa), Beretta (Cosenza), Butic (Casertana), Canotto (Trapani), Caturano (Potenza/Catania), Cissè (1; Atalanta U23), Crecco (Sorrento), D'Ausilio (Catania), Fasan (Latina), Ferraris (Salernitana), Garritano (2; Cosenza), Guadagni (Siracusa/Picerno), Inglese (Salernitana), Llano (Casertana), Maggio (Crotone), Malcore (Casarano), Murano (1; Crotone/Potenza), Piovanello (Crotone), Scipioni (Monopoli), Selleri (Potenza), Siatounis (Potenza), Winkelmann (Foggia/Trapani)

3 gol: Adjapong (1; Potenza), Ba (Siracusa/Cosenza), Baldé (Giugliano), Cannavò (Cosenza), Ciotti (Trapani/Cosenza), D'Agostino (Giugliano), Esposito (1; Picerno), Erradi (Potenza), Ferrara (Casarano), Fusco (Cavese), Ghislandi (Atalanta U23), Girelli (Casertana), Heinz (Casertana), Kallon (Casertana), Ierardi (Catania), Leonetti (Casarano), Lipani (Latina), Molina (1; Siracusa/Salernitana), Parlato (Audace Cerignola), Petrungaro (Potenza), Plescia (Sorrento), Salines (Trapani), Schimmenti (Potenza), Simone (Team Altamura), Stauciuc (Trapani), Versienti (Casarano), Volpe (2; Monopoli/Giugliano)

2 gol: Achik (Salernitana), Anastasio (Salernitana), Bacchetti (Casertana), Bellodi (Picerno), Bevilacqua (Foggia), Bolsius (Sorrento), Bruschi (Potenza), Bruzzaniti (Catania), Cancellieri (Siracusa), Casasola (Catania), Castorani (1; Potenza), Castorri (Foggia), Comi (Atalanta U23), Contiliano (Cosenza), Cuccurullo (Sorrento), de Boer (Salernitana), De Marco (Potenza), De Rosa (Giugliano), Di Gennaro (Catania), Di Giovannantonio (Latina), Di Pasquale (Crotone), Dametto (Cosenza), Donnarumma (Catania), Egharevba (Giugliano), Fella (Cavese), Garofalo (1; Foggia), Giraudo (Casarano), Golemic (1; Salernitana), Gudelevicius (Siracusa), Imputato (Monopoli), Kirwan (Trapani/Potenza), Knezovic (1; Salernitana/Trapani), Langella (Cosenza), Leone (Casertana), Liguori (1; Salernitana/Foggia), Limonelli (Siracusa), Liotti (2; Casertana), Lulic (Casarano), Macchi (Cavese), Mazzeo (Potenza), Miceli (Monopoli/Catania), Millico (Casarano/Team Altamura), Minaj (Cavese), Morelli (Foggia/Trapani), Munari (Cavese), Ogunseye (Giugliano), Oliva (Foggia), Olivera Prado (Giugliano), Pacciardi (Siracusa), Panada (Atalanta U23), Paolucci (Audace Cerignola), Parigini (1; Siracusa), Petermann (Foggia), Pezzella (Casertana), Prisco (Benevento), Puzone (Siracusa), Quirini (Salernitana), F. Ricci (Crotone/Sorrento), Ronco (Monopoli), Ruggiero (Audace Cerignola), Santarcangelo (Picerno/Casarano), Sbaffo (Siracusa), Simonetto (Atalanta U23), Sylla (Foggia/Latina), Tascone (Salernitana), Ubaldi (Cavese), Vazquez (Trapani), Villa (Salernitana), Vinicius (Crotone), Zanaboni (Casarano/Atalanta U23)

1 gol: Aloi (Catania), Agostinelli (Team Altamura), Anatriello (Potenza), Baez (Cosenza), Baldassin (Picerno), Battocchio (Monopoli), Benedetti (Trapani), Berra (Crotone/Salernitana), Berto (Atalanta U23), Bocic (Picerno), Boncori (Salernitana), Borello (1; Giugliano), Brosco (Foggia), Bruno (Crotone), Cabianca (Salernitana), Calabrese (Latina), Candiano (Siracusa), Cangianiello (Sorrento), Cangiano (Foggia), Capanni (Siracusa), Caporale (Cosenza), Cardoni (Picerno), Carfora (Benevento), Cargnelutti (Crotone), Cassa (Atalanta U23), Celiento (Casarano), Cerbone (Casarano), Ciko (Latina), Cimino (Cosenza), Cionek (Cavese), Ciuferri (Trapani), Corbari (Catania), Cretella (Audace Cerignola), D’Alena (Casarano), D’Avino (Giugliano), Del Fabro (Picerno), Della Morte (Benevento), Di Siena (Cavese), Di Tacchio (Catania), Doumbia (Team Altamura), Dudic (Monopoli), Ekuban (Latina), Ercolano (Latina), Florio (Team Altamura), Frisenna (Siracusa), Frison (Picerno), Galletta (Casertana), Gagliano (Latina), Gallo (Crotone), Gasbarro (Audace Cerignola), Gega (Casarano), Ghisolfi (Potenza), Giron (Trapani/Foggia), Granata (Picerno), Gyamfi (Casarano), Guastamacchia (Casarano), Gudjohnsen (Cavese), Ilicic (1; Foggia), Kontek (Casertana), La Vardera (Giugliano), Ligi (Audace Cerignola), Logoluso (1; Casarano), Longobardo (Salernitana), Macchi (Cavese), Maiello (Casarano), Maisto (Potenza), Maita (Benevento), Marchisano (Giugliano), Marconi (Benevento), Marenco (Latina), Martinelli (Audace Cerignola), Minelli (Foggia), Mogentale (Team Altamura), Moreso (Audace Cerignola), Moretti (Cosenza), Motoc (Trapani), Murilo (Giugliano), Napolitano (Trapani), Navarro (Atalanta U23), Njambè (Giugliano), Nina (Trapani), Nocerino (Foggia), Novella (Potenza/Crotone), Ortisi (Team Altamura/Trapani), Oukhadda (Casertana), Petito (Picerno), Pieraccini (Catania), Poli (Team Altamura), A. Riccardi (Latina), P. Riccardi (Sorrento/Siracusa), G. Ricci (Benevento), Riccio (Atalanta U23), Riggio (Potenza), Romeo (Foggia), Russo (Sorrento/Crotone), Saco (Casertana), Saio (Benevento), Sandri (Crotone), Santaniello (Picerno), Santos (Picerno), Shaw (Sorrento), Silletti (Team Altamura), Staver (Foggia), Talia (Benevento), Tommasini (Foggia), Ubani (Cavese), Valente (Siracusa), Valenti (Monopoli), Vano (Casertana), Veltri (Picerno/Crotone), Vinciguerra (Monopoli), Zanini (Siracusa)