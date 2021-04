Serie C, nel recupero odierno la Casertana batte il Monopoli. La classifica aggiornata

Si è giocato il recupero della 33^ giornata del campionato, che ha opposto Monopoli e Casertana: a decidere la sfida Cuppone, 0-1 per la formazione campana, che era reduce dalla pesante sconfitta contro la Viterbese (5-2 per i laziali).

Adesso Serie C pronta per la 36^ giornata della stagione: al via sabato.

Riportiamo di seguito la classifica aggiornata dei tre gironi:

GIRONE A

Como 66, Alessandria 65, Pro Vercelli 61*, Renate 58, Lecco 56*, Pro Patria 56, Albinoleffe 50, Pontedera 50, Juventus U23 48*, Novara 45, Grosseto 45, Olbia 44*, Pergolettese 43, Piacenza 43, Carrarese 40, Giana Erminio 39, Pro Sesto 39, Pistoiese 31, Lucchese 28, Livorno 25

GIRONE B

Padova 73, Sudtirol 71, Perugia 70, Modena 63, Feralpisalò 56, Triestina 54, Cesena 53, Matelica 52, Sambenedettese 50, Mantova 47, Virtus Verona 45, Gubbio 44, Carpi 41, Fermana 41, Vis Pesaro 37, Legnago 34, Fano 31, Imolese 29, Arezzo 27, Ravenna, 26

GIRONE C

Ternana 87, Avellino 66, Bari 59, Catanzaro 58*, Catania 55, Juve Stabia 52*, Foggia 47*, Palermo 46, Teramo 45, Casertana 44, Monopoli 40*, Viterbese 39, Virtus Francavilla 37, Potenza 35, Turris 35, Vibonese 32, Paganese 27, Bisceglie 27, Cavese 19

* una gara da recuperare