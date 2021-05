Serie C, playout: il nuovo programma delle gare di andata e ritorno tra A.J. Fano e Imolese

La Lega, visto il Com. Uff. n. 460/DIV del 15.05.2021, in ottemperanza a quanto disposto dai Com. Uff. n. 114/A della F.I.G.C. del 12.11.2020 e n. 164/A della F.I.G.C. del 05.02.2021 (Com. Uff. n. 65/L di Lega Pro del 13.11.2020 e n. 125/L di Lega Pro del 05.02.2021), a parziale modifica del Com. Uff. n. 449/DIV del 05.05.2021, dispone che le gare di Andata e Ritorno dei Play Out, per le società A.J. Fano e Imolese, vengano riprogrammate nelle date e con gli orari d’inizio sotto indicati:

GARA DI ANDATA - SABATO 22 MAGGIO 2021

GIRONE B

A.J. FANO - IMOLESE Ore 17.30

GARA DI RITORNO - SABATO 29 MAGGIO 2021

GIRONE B

IMOLESE - A.J. FANO Ore 17.30

Modalità di svolgimento A conclusione delle due gare, in caso di parità di punteggio dopo la gara di ritorno, per determinare la squadra vincente si terrà conto della differenza reti; in caso di ulteriore parità, verrà considerata vincente la squadra in migliore posizione di classifica al termine della regular season del Campionato Serie C. La squadra che risulterà perdente, retrocederà al Campionato di Serie D.