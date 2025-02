Ufficiale Sestri Levante, acquistato a titolo definitivo Piu dalla Pergolettese

vedi letture

L’Unione Sportiva Sestri Levante 1919 comunica di essersi assicurata le prestazioni sportive di Alessandro Piu.

Il neo attaccante corsaro, classe 1996, arriva a titolo definitivo dalla Pergolettese. Piu ha indossato in carriera le maglie di Empoli (Serie A e B), Spezia (Serie B), Carpi (Serie B), Pistoiese (Serie C), Arezzo (Serie C), Pro Patria( Serie C) e Nazionale (Under 17, 18, 19, 20 e 21).