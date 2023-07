ufficiale Pergolettese, ecco il rinforzo in attacco. Arriva Piu: contratto biennale

Rinforzo in attacco per la Pergolettese, con il club che, attraverso una nota ufficiale, annuncia "di essersi assicurata le prestazioni sportive dell’attaccante, classe ’96, Alessandro Piu. Nelle ultime due stagioni ha indossato la maglia della Pro Patria in Serie C dove ha collezionato 65 presenze con 15 reti. Cresciuto nel settore giovanile dell’Empoli, dove ha avuto 9 presenze in serie A, ha poi militato nello Spezia, ancora Empoli e Carpi in Serie B, e poi Pistoiese e Arezzo in Serie C".

Il giocatore, come si legge sempre sul comunicato, ha sottoscritto con i lombardi un contratto biennale, valido quindi fino a giugno 2025.