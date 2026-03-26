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Siracusa, la società apre alla cessione del club: "Solo nel pieno rispetto delle norme FIGC"

Siracusa, la società apre alla cessione del club: "Solo nel pieno rispetto delle norme FIGC"TUTTO mercato WEB
© foto di Matteo Ferri
Tommaso Maschio
Oggi alle 12:26Serie C
Tommaso Maschio

"A seguito delle numerose indiscrezioni apparse sui media, confermiamo che siamo disponibili e aperti a valutare proposte per la cessione delle quote del Siracusa Calcio, nel pieno rispetto delle norme federali vigenti e nell'esclusivo interesse della solidità e continuità del club". Con una nota ufficiale il club siciliano ha aperto alla cessione del club dopo la manifestazione pubblica d'interesse pervenuta nelle ultime ore da parte dell'imprenditore Lino Elicona. Questo il resto della nota ufficiale apparsa sui canali del Siracusa:

"Ogni eventuale operazione di trasferimento di partecipazioni societarie potrà essere presa in considerazione solo a favore di soggetti che risultino in possesso dei requisiti di onorabilità e di adeguata solidità finanziaria previsti dall'art. 20 bis delle N.O.I.F. FIGC, nonché delle ulteriori condizioni e verifiche rimesse alla Commissione Operazioni Societarie ai sensi dell'art. 20 ter.

A tal fine, precisiamo che qualunque interlocuzione con potenziali acquirenti sarà subordinata alla preventiva e completa verifica documentale richiesta dalla FIGC (ivi compresi attestazioni bancarie, dichiarazioni sostitutive e ogni ulteriore adempimento previsto dai commi 5, 6 e seguenti dell'art. 20 bis N.O.I.F.), cosi da garantire il pieno rispetto della normativa federale in materia di acquisizioni e cessioni di partecipazioni societarie.

L'obiettivo è evitare il ripetersi di situazioni critiche che, in altri contesti societari, hanno comportato gravi ripercussioni sul piano sportivo e gestionale, sanzioni agli amministratori e, nei casi più estremi, procedure concorsuali ed esclusioni dal campionato, come emerso dai più recenti precedenti.

Confermiamo pertanto la massima disponibilità a dialogare con soggetti seri e strutturati, fermo restando che ogni passaggio di quote avverrà solo nel quadro di un percorso pienamente conforme alle disposizioni FIGC".

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