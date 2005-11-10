Sorrento, c'è il riscatto dei Sabbatini. Al Cerignola percentuale sulla futura rivendita
Antonio Sabbatini è a tutti gli effetti un giocatore del Sorrento. È arrivato infatti il riscatto dell'attaccante classe 2002, come comunicato dall'Audace Cerignola: "L’Audace Cerignola comunica che il Sorrento Calcio ha esercitato il diritto di riscatto per l’acquisizione a titolo definitivo delle prestazioni sportive dell’attaccante Antonio Sabbatani.
Nell’ambito dell’operazione, l’Audace Cerignola ha mantenuto una percentuale sulla futura rivendita dell’attaccante, a conferma della volontà del club di valorizzare e tutelare il patrimonio tecnico costruito nel tempo.
La società ringrazia Sabbatani per la professionalità e gli augura le migliori fortune per il prosieguo della sua carriera".
Questo il comunicato del Sorrento
Il Sorrento Calcio 1945 S.r.l. rende noto di aver esercitato il diritto di opzione per il riscatto del cartellino di Antonio Sabbatani dalla S.S. Audace Cerignola.
Nella stagione 2025/2026, Sabbatani ha indossato la maglia del Sorrento in 35 occasioni realizzando 9 reti.