Ufficiale Audace Cerignola, rinforzo in attacco: contratto triennale per Sabbatani

Rinforzo in attacco per l'Audace Cerignola, squadra che lo scorso anno ha chiuso al secondo posto nel girone C di Serie C. Il club ha comunicato di aver acquistato a titolo definitivo l'attaccante classe 2002 Antonio Sabbatani, di seguito la nota ufficiale:

La S.S. Audace Cerignola S.r.l. comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Antonio Sabbatani.

L’attaccante classe 2002 ha sottoscritto con il club un contratto di durata triennale, con scadenza fissata al 30 giugno 2028.

Nato a Faenza, Sabbatani, nella passata stagione, ha disputato per la prima volta il campionato di Serie C con la maglia del Team Altamura, dove ha collezionato 10 presenze e 3 reti. Cresciuto nella Virtus Faenza, è passato a 16 anni all’Imolese, con cui ha disputato il campionato Berretti. Successivamente ha indossato la maglia del Medicina Fossatone, con la quale ha totalizzato 58 presenze e 27 reti, per poi trasferirsi al Ravenna, dove ha collezionato 32 presenze e 10 gol. Con il Ravenna ha vinto i play-off del girone D e conquistato la promozione in Serie C.

L’Audace Cerignola accoglie con entusiasmo l’arrivo di Antonio e gli rivolge un caloroso benvenuto. Ad Antonio vanno i migliori auguri di buon lavoro da parte del Presidente Nicola Grieco.