Ufficiale SPAL, dopo due anni finisce l'avventura di Rabbi: ha risolto il suo contratto

Finisce dopo due stagioni, in cui ha collezionato 57 presenze con cinque gol fra Serie B e Serie C, l’avventura del duttile attaccante Simone Rabbi con la SPAL. Il calciatore classe 2001 infatti ha risolto il suo contratto con il club estense e dunque ora sarà libero di accasarsi altro ve a parametro zero. Di seguito il comunicato dei biancazzurri:

"SPAL srl comunica di aver risolto consensualmente il contratto con l'attaccante Simone Rabbi. Il Club ringrazia Simone per la professionalità e l'impegno dimostrati in queste due stagioni in biancazzurro e gli augura le migliori fortune sportive".

Rabbi in passato ha vestito anche le maglie del Piacenza, 47 presenze e cinque gol nella Serie C nel 2021/22, e quella del Bologna dove è cresciuto con cui ha esordito anche in Serie A giocando quattro gare, mentre con la Primavera ha segnato 18 reti in 62 presenze.