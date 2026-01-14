Cazzadori ha conquistato Brescia. L'Union pronto a riscattare l'attaccante dall'Hellas

Le ottime prestazioni di Denis Cazzadori in questa prima metà della stagione, sei reti in 21 presenze, hanno convinto in maniera definitiva l’Union Brescia a riscattare il cartellino del giocatore a prescindere dal campionato in cui militerà nella prossima stagione. Il classe 2004 infatti era arrivato in estate dall’Hellas Verona in prestito con diritto di riscatto che diventerebbe obbligo in caso promozione in Serie B. L’Union però, come riferisce il Giornale di Brescia, ha deciso di investire i 300mila euro necessari al suo riscatto.

Una cifra che alla luce delle prestazioni dell’attaccante, e degli interessamenti che arrivano da Serie B e Serie A, appare molto modesta rispetto al valore reale di Cazzadori e dunque permetterebbe in futuro di mettere a segno una plusvalenza importante. Del resto fra i nati dal 2004 in poi sono solamente sei giocatori che hanno segnato almeno sei reti nei rispettivi gironi e l’ex Caldiero è uno di questi.

Cazzadori con le sue prestazioni e le prove di carattere dimostrate in questa prima parte di stagione ha conquistato tutti a Brescia con il presidente Pasini che dopo la gara contro il Trento lo ha elogiato (“Fantastico, bravissimo. L’hanno picchiato per tutta la partita, ma ha resistito”). E il Rigamonti che gli ha tributato una standing ovation alla sua uscita dal campo.