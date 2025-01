Ufficiale Team Altamura, preso Onofrietti per il centrocampo. Arriva dalla Turris

Serie C

Oggi alle 17:43 Serie C

Nuovo innesto per il Team Altamura che preleva il giovane Onofrietti dalla Turris, via Bari - proprietario del cartellino - in prestito fino a fine stagione. Questo il comunicato della società pugliese:

"Dalla Turris arriva Vincenzo Onofrietti, il centrocampista classe 2005 di proprietà del Bari arriva ad Altamura con la formula del prestito fino allo scadere della stagione agonistica in corso.

Il talento italo-tedesco ha indossato per 13 gare la maglia della formazione campana mettendo a segno anche un gol e si è già aggregato al gruppo biancorosso".