Ternana-Cavese, Lucarelli non vuole distrazioni: "Non possiamo permetterci brutte figure"

Il tecnico della Ternana Cristiano Lucarelli non vuole cali di tensione dopo la festa per la promozione in Serie B e chiede massima concentrazione in vista della sfida contro la Cavese ultima in classifica: “Non è facile trovare subito motivazioni dopo aver raggiunto l’obiettivo appena tre giorni fa, ma spronerò la squadra e sceglierò chi non è stato titolare sabato. Ai ragazzi ho detto che siamo schiavi della nostra immagine, non possiamo permetterci di fare brutte figure. Dobbiamo essere bravi a restare sul pezzo e trovare energie mentali, per questo mi aspetto una gara complicata nonostante il divario in classifica sia clamoroso. Se fossi nella Cavese cercherei di approfittare della situazione, anche perché sono più motivati dovendo andare alla caccia di punti salvezza. - continua Lucarelli come riporta Ternananews.it - Per noi sarà importante rientrare subito in carreggiata dopo aver conquistato la Serie B, sotto il punto di vista dell’attitudine la gara di domani sarà un banco di prova, andare in campo e fare una brutta figura per me non sarebbe tollerabile. Girone C semplice? Per me resta il più difficile. Andare a giocare in campetti di campagna al nord non è come andare a giocare in piazza del sud. L'ambiente che trovi giù non è quello del girone nord che a volte è più da scampagnata. Non entro in questi giochino".