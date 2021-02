Ternana da record. Iannarilli: "La nostra fortuna è che Lucarelli ci fa ragionare gara per gara"

Numeri quasi ineguagliabili quelli che sta registrando la Ternana, prima in classifica nel Girone C con 56 punti centrati in 22 partite, 17 giocatori a segno con 56 gol segnati (seconda miglior squadra in Europa dopo il Bayern) e solo 15 quelli subiti (solo il Modena fa meglio con 11) e una striscia di ben 11 vittorie di fila.

Di questo, in una lunga intervista al Corriere dello Sport, ne ha parlato il portiere delle Fere Antony Iannarilli: "La nostra fortuna è che Lucarelli ci fa ragionare partita per partita. Riuscendo a far bene durante la settimana stando solamente sul presente, poi le cose vengono. Noi pensiamo a lavorare e il campo fa il resto. Il bello di queste cifre è che resteranno nella storia del club gli 11 successi di fila. Lo dicono i numeri, cerchiamo sempre di fare la gara e con i giocatori che abbiamo possiamo fare gol da un momento all'altro. Siamo tutti votati alla causa, chi non gioca è il primo tifoso di chi va in campo dall'inizio. C'è un gruppo unito e ciascuno dà il massimo, che sia per una partita intera oppure per pochi minuti".

Tra i numeri molto chiari, ci sono anche quelli della classifica. +14 dal secondo posto: "C'è un vantaggio che non ci condiziona perché non ci siamo mai fermati a guardare la classifica. La prendiamo per quella che è, con tutto l'orgoglio del caso ma finisce lì. Ora conta il Potenza e vogliamo andare avanti. Fin dall'inizio siamo stati bravi a concentrarci su noi stessi senza guardare in casa d'altri. Abbiamo dietro squadre fortissime e lo sappiamo, tuttavia c'interessa il nostro cammino e basta".