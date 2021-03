Ternana, Lucarelli: "Centrare la promozione quanto prima. Poi puntare ai 93 punti"

Un solo punto separa la Ternana dalla promozione diretta in Serie B, in qualità di capolista del Girone C di Serie C. Il punto potrebbe arrivare alla vigilia di Pasqua, quando le Fere incontreranno l'Avellino, e sulla situazione, come riferisce il Corriere dell'Umbria, è stato chiaro mister Cristiano Lucarelli dopo la vittoria sul Bisceglie: “Non possiamo nasconderci, abbiamo cinque partite per fare il punto necessario al raggiungimento dell’obiettivo. Dobbiamo farlo il prima possibile per andare a caccia, poi, di altri record in modo da onorare al meglio il campionato fatto. Sapevo che oggi (ieri, ndr) non sarebbe stata la partita giusta per festeggiare. Speriamo che presto arrivi il momento tanto atteso. Poi sarebbe fattibile quota 93, perché dobbiamo ambire al massimo. Possiamo arrivarci e vogliamo ottenere più punti possibili”.