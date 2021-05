tmw Coppa Italia senza club di C. Ds Vibonese: "Così togliamo vetrina, sogni e risorse"

Una Coppa Italia stravolta che riguarderà soltanto formazioni di Serie A e di Serie B. Un format che distona con la rivolta che c'è stata contro la Superlega, un'idea che sta trovando opposizione dura e netta da parte di tutte le componenti della Serie C. A parlare a Tuttomercatoweb.com è il ds della Vibonese, Luigi Condò, che nel corso dell'intervista ha rilasciato dichiarazioni anche sul tema . "E' una grande sconfitta. Con gli stadi aperti, poi, sarebbe stato anche un discorso economico, oltre che di visibilità. In C facciamo dei sacrifici enormi, giocare contro una grande per una gara soltanto sarebbe stato motivo di soddisfazione. Spero che arriverà un ragionamento che porterà i club di C a farla di nuovo, altrimenti sarebbe una vera e propria sconfitta".

Altro che favole inglesi, altro che grandi storie francesi...

"Una squadra di categoria inferiore, contro un grande club, mette sempre qualcosa in più. Magari non lo metti in difficoltà, ma può essere una vetrina anche per i giovani, un'opportunità. In Inghilterra è successo spesso che dei giovani, proprio da queste gare, vengano prese da club di prima fascia".