tmw Cosenza, addio Carretta. Sull'esterno offensivo tre squadre di serie B

Secondo indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione, il futuro dell’estroso esterno offensivo Mirko Carretta sarà ancora in cadetteria. In procinto di svincolarsi dal Cosenza in virtù di un contratto non rinnovato, l’ex Cremonese è sondato da Monza, Pisa e Frosinone, pronte a mettere sul tavolo una offerta ufficiale e ad assicurarsene le prestazioni a parametro zero. Già a gennaio sembrava in procinto di cambiare destinazione, con Chievo e Salernitana che avevano contattato il procuratore. “E’ fondamentale per il raggiungimento della salvezza, non parte” la risposta del presidente Eugenio Guarascio e della dirigenza calabrese. Dopo la retrocessione le possibilità di permanenza a Cosenza sono tramontate del tutto e l'agente è pronto a sedersi al tavolo delle trattative per individuare la soluzione migliore. Si tratta di un calciatore comunque molto importante per la B, cresciuto tanto nell'ultimo triennio e adatto anche per una squadra punta a vincere il campionato.