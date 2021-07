tmw Dopo il rinnovo con l'Empoli, per Siniega può arrivare il salto tra i pro

Fresco di rinnovo con l'Empoli, con il quale ha firmato fino al 2023 con opzione per un ulteriore anno, Giacomo Siniega si prepara al salto di categoria. Il difensore centrale classe 2001, pilastro della Primavera campione d’Italia, ha diversi estimatori in Serie C: sarà quindi compito degli azzurri e dell'entourage del ragazzo scegliere quale sia la soluzione più idonea.