Feralpisalò, il portiere arriva dall'Atalanta: chiuso l'accordo per Gelmi

Serie C

Oggi alle 10:33

Atteso un nuovo volto in casa Feralpisalò. Come infatti raccolto da TuttoMercatoWeb.com, il club gardesano ha raggiunto l'accordo con l'Atalanta per il portiere Ludovico Gelmi, classe 2001 che approderà alla corte di mister Stefano Vecchi con la formula del prestito.