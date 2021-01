tmw Foggia, la verità sull’eventuale cessione del club

vedi letture

Il Foggia in vendita? Si, no, forse! E di queste tre ipotesi la più plausibile sembra essere la seconda. La Redazione di Tuttomercatoweb ha fatto una ricostruzione delle voci, fin qui poco veritiere, emerse in queste ultime ore. Dietro ai rumors ci sarebbe la volontà di comprare il club pugliese da parte di Francesco Di Silvio, insieme ad un gruppo di imprenditori del Nord. Felleca ha avuto qualche contatto ma la sostenibilità del progetto è ancora tutta in fase di discussione. Sono tante le zone d’ombra di questa possibile acquisizione. A partire dai fondi. Secondo quanto risulta alla nostra redazione, infatti, sarebbe stata tirata in ballo Banca Progetto che non sarebbe al corrente di nulla e non ha la minima intenzione di finanziare eventuali acquisizioni del Foggia Calcio. Cosa succederà adesso? Nulla, molto probabilmente, con Felleca che resterà alla guida del club e se vorrà trovare un acquirente probabilmente dovrà cambiare strada rispetto a quella intrapresa nelle ultime settimane.