tmw Grosseto, strada in salita per l'arrivo di Bortoluz dalla Pergolettese

Si è complicato il trasferimento di Elia Bortoluz al Grosseto: l'arrivo del giocatore in Maremma sembrava ormai cosa fatta, ma, come raccolto da TuttoMercatoWeb.com, sono sorte piccole complicazioni che hanno per il momento congelato il passaggio dell'attaccante, ora alla Pergolettese. La trattativa non è comunque del tutto arenata, anche se probabilmente si arriverà a lunedì per la sua eventuale chiusura: niente è scontato, e qualora non si concretizzasse la cessione, il classe '97 rimarrà a pieno titolo nell'organico gialloblù.