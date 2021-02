tmw Pergolettese, salta la cessione di Bortoluz al Grosseto: i dettagli

Fumata nera per la cessione di Elia Bortoluz dalla Pergolettese al Grosseto. Stando a quanto raccolto dalla redazione di TMW il club lombardo non ha definito l’operazione per non aver trovato sul mercato una valida alternativa all’attaccante classe 1997.