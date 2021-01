tmw Modena, a inizio settimana un nuovo rinforzo: arriva Firenze dal Novara

Come noto, Marco Firenze è in uscita dal Novara. Ma una nuova collocazione per il duttile centrocampista, in Piemonte in prestito dalla Salernitana, è già stata trovata: come infatti raccolto da TuttMercatoWeb.com, il classe '93 passerà al Modena. Lunedì la chiusura della trattativa.