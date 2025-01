Ufficiale Union Clodiense, arriva a titolo definitivo dal Potenza l'attaccante Marco Firenze

L’Union Clodiense comunica di aver acquisito, a titolo definitivo dal Potenza, le prestazioni sportive del calciatore Marco Firenze.

Centrocampista classe 1993, è un giocatore di grande esperienza. In Serie B ha collezionato 75 presenze con le maglie di Crotone, Salernitana e Venezia; in Serie C invece ha giocato con Catanzaro, Siena, Paganese, Novara, Padova, Sangiulianocity e Messina.

A Marco, che indosserà il numero 10, un caloroso benvenuto in granata.