tmw Modena, non solo Ciofani e Renzetti: arriva un talento dalla D. Si lavora per Marotta

vedi letture

La difesa del Modena sarà presto puntellata, Matteo Ciofani e Francesco Renzetti vestiranno infatti la casacca gialloblù, ma sono solo questi gli imminenti acquisti del club. Come infatti raccolto da TuttoMercatoWeb.com, i canarini sono prossimi alla chiusura con il promettente centrocampista classe 2000 Jacopo Nelli, la passata stagione al Crema (in Serie D).

Discorso diverso per l'attacco: la società ha messo nel mirino Alessandro Marotta, ma per il momento la situazione è in stand-by. Il giocatore è ancora legato alla Juve Stabia, aspetto, questo, di non poco conto.