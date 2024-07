Ufficiale Matteo Ciofani dà l'addio al calcio, ma rimarrà a Trieste. La lettera aperta del giocatore

vedi letture

Si chiude dopo 15 anni da professionista la carriera di Matteo Ciofani difensore classe 1988 reduce da un biennio in Serie C con la maglia della Triestina. Ad annunciarlo è lo stesso calciatore con un lungo post su Facebook:

"Ho pensato molto a questo momento, se scrivere o meno due righe, anche perché non l'ho mai fatto, un po' per via del mio carattere riservato, un po' perché ci sono i momenti giusti per scrivere le cose. Oggi è uno di quei momenti. Sicuramente il 2024 sarà ricordato dalla famiglia Ciofani, perché come mio fratello Daniel (anche se il mio addio non sarà emozionante come il tuo), anche io ho deciso di terminare qui la mia carriera calcistica. Una Carriera che è andata ben aldilà delle più rosee aspettative e che da oggi guardo con ORGOGLIO, un pizzico di nostalgia, ma soprattutto con grande GRATITUDINE. In primis a DIO, perché come sapete sono credente e per me Lui è al primo posto, e avendo messo la mia Vita nelle sue mani, non poteva andare diversamente. Poi l'elenco è lunghissimo e parto dai miei genitori Tonino ed Emilia Ciofani perché tutto ha avuto inizio dai loro immensi sacrifici, mi avete insegnato il rispetto per le persone e quel senso di responsabilità che sono state la base del successo... GRAZIE!

Ovviamente a te AMORE MIO Cecilia Ramelli, sempre al mio fianco da quando abbiamo abbiamo cominciato a girare l'Italia da sud a nord fino all'ultima partita, pronta a supportarmi sempre e comunque, come solo le Donne con la D maiuscola sanno fare e ai miei figli Leonardo e Noah per avermi reso padre e uomo, siete la mia vita oggi e per sempre. Grazie!

A te Daniel Ciofani, ce lo siamo detti in tutte le lingue di quanto siamo legati e grazie per avermi sempre protetto da fratello maggiore. E poi ho dovuto seguire la tua passione e le tue orme per forza e alla fine è andata bene pure a me!

Poi in ordine tutte le squadre con il quale ho giocato Pescara, Bitonto, R.c. Angolana, Ascoli, Ternana, FROSINONE, Bari, Modena ed infine la Triestina e tutte le persone incontrate in tutti questi anni, dai compagni di squadra, alcuni diventati amici, alle dirigenze varie, e a tutte quelle persone che lavorano dietro le quinte che sono veramente uomini speciali. GRAZIE❤️

È stato un viaggio lungo, più di 450 partite giocate, qualche gol qua e là, tante corse e rincorse per difendere la mia porta... 4 campionati vinti, altrettanti persi ad un passo dal traguardo, salvezze miracolose, ho raggiunto il sogno della SERIE A... tanti sorrisi e diverse delusioni atroci... EMOZIONI indelebili che saranno per sempre scolpite nel mio Cuore....Sento di aver dato tutto me stesso e OGGI, da UOMO, mi guardo indietro FIERO di quanto fatto..

Da oggi, proprio con la US Triestina Calcio 1918 che RINGRAZIO, comincia una nuova vita, una nuova AVVENTURA, CON LA SPERANZA di essere all'altezza anche questa volta... chiudo con una frase:

LA GRATITUDINE DA' UN SENSO AL TUO PASSATO, PORTA PACE NEL PRESENTE E CREA UNA VISIONE PER IL TUO DOMANI".